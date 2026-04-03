Рейтинг крупнейших армий мира 2026 года: кто лидер и какое место заняла Украина
Украина стала третьей в мире по количеству военных в рейтинге GlobalFirepower 2026 года.
Украина попала в тройку стран с самыми большими армиями мира. Общее количество наших военных достигло 5 миллионов человек. Это стало возможным благодаря мобилизации и большому количеству резервистов.
Такие данные за март 2026-го опубликовал аналитический портал GlobalFirepower.
Общий показатель Украины состоит из 900 000 военнослужащих на действительной службе и 4,1 миллиона человек, принадлежащих к резерву и военизированным формированиям. По суммарной численности личного состава Украина опередила такие страны, как Индия, Россия, Китай и США.
Сообщается, что первое место в глобальном рейтинге занял Бангладеш с показателем более 7 миллионов человек (из которых 6,8 млн — резервисты). Второе место занимает Вьетнам с общей численностью 5,75 миллиона человек.
Аналитики выделяют два разных подхода к формированию военной мощи:
Общая численность: отражает мобилизационные возможности государства (лидеры Бангладеш, Вьетнам, Украина).
Активные силы: указывают на немедленную боевую готовность. Здесь лидером остается Китай (2 млн человек), за которым следуют Индия, Россия и США (все имеют более 1 млн активного состава).
В отчете отмечается, что значительный рост украинских показателей является следствием продолжающегося военного конфликта с РФ. В то же время такие страны как Южная Корея (5 место) и Тайвань (10 место) удерживают большие резервные системы из-за региональной напряженности. Израиль, невзирая на меньшую общую численность (670 тыс.), отмечен как страна с высокомобилизованной системой резерва.
Напомним, Силы обороны и безопасности Украины в марте 2026 года нанесли российским войскам наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что потери личного состава российской армии на войне превышают темпы мобилизации в РФ. И именно российская сторона демонстрирует негативную динамику восстановления человеческого ресурса.