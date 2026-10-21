Рейтинг Ле Пен резко вырос после беспорядков во Франции: что показал новый опрос

Ле Пен / © Associated Press

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Во Франции после протестов и беспорядков 17 октября вырос рейтинг лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен . По результатам нового социологического исследования ее готовы поддержать от 34% до 38% избирателей в первом туре президентских выборов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на результаты опроса Ifop-Fiducial, проведенного Le Figaro, LCI и Sud Radio.

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По сравнению с предыдущим исследованием, состоявшимся в середине октября, поддержка Ле Пен выросла на 1–2 процентных пункта.

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Директор по исследованию общественного мнения Ifop Фредерик Даби отметил, что после беспорядков Ле Пен укрепила свои позиции благодаря восприятию ее политической силы как партии, выступающей за восстановление порядка.

По его оценке, именно она больше усилила свои позиции после протестов.

Как изменились рейтинги других политиков

Лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон получает от 15% до 20% поддержки в зависимости от состава кандидатов.

Во всех смоделированных сценариях первого тура он занимает второе место или разделяет его с другими претендентами. В то же время, разница между кандидатами, претендующими на второе — четвертое места, остается незначительной.

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В то же время бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп теряет поддержку.

В сценарии, где он единственный представитель центристского лагеря, его рейтинг составляет 15%. Это на три процентных пункта меньше, чем в середине октября, и на шесть пунктов меньше, чем три недели назад.

Другой бывший премьер Габриэль Атталь может получить 13% голосов, если будет единственным кандидатом от центристов.

Представитель социал-демократических сил Рафаэль Глюксман поддерживает от 12% до 16% опрошенных.

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Что показал опрос по второму туру

Социологи также смоделировали возможные результаты второго тура президентских выборов.

По данным исследования, в пяти рассмотренных сценариях Марин Ле Пен получает от 56% до 68% поддержки.

Наибольшую разницу зафиксировали в сценарии ее противостояния с Жаном-Люком Меланшоном: 68% против 32%.

В то же время, эти цифры отражают настроения респондентов на момент опроса, а не результаты предстоящего голосования.

Почему во Франции выросло политическое напряжение

17 октября во Франции прошли массовые протесты против высокой стоимости жизни.

В ряде городов демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и ограблениями магазинов.

На фоне беспорядков усилилась общественная дискуссия по поводу обеспечения правопорядка и способности политических сил реагировать на внутренние кризисы.

Опрос Ifop-Fiducial проводился онлайн с вечера 17 по 19 октября. В нем приняли участие 1928 человек, внесенных в списки избирателей Франции.

Напомним, ранее Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Франции в 2027 году планирует прекратить финансовую помощь Украине через шесть месяцев после вступления в должность.

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике ее позицию, подчеркнув, что поддержка Украины отвечает интересам французской и европейской безопасности.

Акциям протеста предшествовали трехнедельные демонстрации старшеклассников , которые присоединились к профсоюзам и лидерам движения «желтых жилетов».

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