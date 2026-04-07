Рейтинг Путина обрушился больше, чем когда-либо: причина — не война

Российский диктатор Владимир Путин стремительно лишается поддержки среди своего населения.

Об этом пишет BILD.

Опрос, проведенный связанным с Кремлем институтом опросов (ФОМ — Фонд Общественное Мнение), показал, что только 71 процент россиян сейчас доверяют своему президенту — это падение на пять процентов и наибольшее падение с 2019 года.

В то же время, рейтинги одобрения Путина в опросах уже снизились в начале февраля — примерно в то время, когда Кремль запретил работу мессенджера Telegram. РФ все больше блокирует иностранные сервисы, такие как Telegram и WhatsApp, и борется с виртуальными частными сетями (VPN), позволяющими пользователям обходить эти блокировки.

Кремль призывает российское население использовать государственный мессенджер MAX. Они утверждают, что национальный мессенджер считается необходимым, поскольку иностранные разведывательные службы проникли в иностранные приложения. Но это встречает сопротивление: россияне опасаются, что российские службы безопасности имеют доступ к данным MAX и анализируют несогласные мнения.

Блокировка Telegram имеет последствия

Как сообщает информационное агентство Reuters, MAX принадлежит компании VK, генеральным директором которой является сын близкого доверенного лица Путина. В VK заявили, что с момента запуска год назад приложение набрало 107 миллионов пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров на прошлой неделе заявил, что 65 миллионов россиян продолжают ежедневно пользоваться Telegram через VPN. По сообщениям СМИ, попытки Кремля прекратить этот доступ и заблокировать IP-адреса также привели к сбоям в работе банков. Банковские приложения временно приостановили работу, а платежные операции были ограничены.

Недавно в России полностью заблокировали работу популярного мессенджера WhatsApp. Средства массовой пропаганды начали жаловаться на то, что домен сервиса удалили из DNS Роскомнадзора.

Также Кремль ввел жесткие ограничения на работу Telegram. Это вызвало шквал критики со стороны российских солдат и военных блоггеров, потому что может стать роковым для армии России.