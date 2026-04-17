Рейтинг Путина падает шестую неделю подряд: недовольство в РФ растет

Владимир Путин / © Associated Press

Рейтинг президента РФ Владимира Путина сейчас на минимальном уровне с момента полномасштабного вторжения в Украину. Ниже он был лишь по итогам опроса, проводимого накануне нападения на Украину (64,3%).

Российская государственная социологическая служба «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) опубликовала новый опрос, согласно которому 66,7% россиян одобряют деятельность главы государства Путина. Таким образом, центр уже шестую неделю подряд фиксирует снижение рейтинга президента РФ.

Также снизился и рейтинг путинской партии «Единая Россия». В то же время ВЦИОМ фиксирует рост рейтингов других партий, представленных в Госдуме РФ (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, «Новые люди»).

Отмечается, что неделю назад деятельность Путина одобряли 67,8% россиян. При этом снизился и рейтинг доверия — до 72%.

Одной из причин снижения рейтингов власти политтехнолог, сотрудничающий с администрацией российского диктатора, также называл ограничение мобильного интернета и блокирование мессенджера Telegram, пишет издание “Медуза«. Он также указывал на другие факторы, в частности, рост цен и усталость от войны против Украины.

Напомним, Россия становится еще более авторитарным государством, а в планах Кремля еще большее закручивание гаек. И тому подтверждением является не только расширение полномочий силовых структур РФ, но и усилия восстановления в стране советской системы цензуры.

В России в последние недели усиливается цензура, что уже привело к росту недовольства среди населения.