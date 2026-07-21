Рейтинг Путина упал до минимума за пять лет: что начало раздражать россиян

Владимир Путин / © Associated Press

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Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина снизился до 65,1% - самого низкого показателя с 2021 года. Среди возможных причин называют последствия войны, кризис, повышение налогов, инфляцию и усиление контроля над интернетом.

Об этом говорится в материале Newsweek со ссылкой на данные Государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По состоянию на 12 июля деятельность Путина одобряли 65,1% опрошенных, в то время как 23,4% заявили, что не поддерживают его работу. По данным издания, схожие результаты показывают опрос «Левада-центра» и Фонда общественного мнения.

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После начала полномасштабной войны против Украины рейтинг российского президента в основном колебался в пределах 70–80%. В сентябре 2025 г. он составлял 77,8%.

В последний раз поддержка Путина опускалась до такого уровня в 2021 году, когда Россия переживала пандемию COVID-19, экономический застой и протесты в поддержку Алексея Навального.

Контроль над интернетом

Одной из причин роста недовольства называют усиление государственного контроля над цифровым пространством.

Роскомнадзор получил более широкие полномочия для ограничения иностранных платформ, тогда как россиян пытались перевести на поддерживаемый государством мессенджер MAX.

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Однако Apple удалила приложение из App Store, а впоследствии он исчез и из Google Play. Поэтому часть пользователей не могла загрузить программу или получать обновления.

Эксперт по российским технологиям Мария Коломиченко заявила, что власти начали ослаблять некоторые интернет-ограничения из-за недовольства граждан, однако рейтинг Путина продолжил падать.

Топливный кризис

Еще одним фактором стали украинские удары по российской энергетической инфраструктуре.

После атак на нефтеперерабатывающие заводы и перегрузочные терминалы в некоторых регионах России возникли перебои с горючим и очереди на заправках.

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«Топливный кризис, нанесенный ударами Украины, породил страх и неопределенность в российском обществе», — отметила Коломиченко.

По ее словам, последствия войны начали ощущать непосредственно не только жители приграничных областей, но и население других регионов России.

Налоги и инфляция

В поддержку Путина также повлияли экономические проблемы и налоговые изменения, необходимые для финансирования войны.

В России повысили налог на добавленную стоимость, а порог дохода, при котором малый бизнес освобождается от НДС, снизили с 60 до 20 млн рублей. К 2028 году его планируют сократить до 10 млн. рублей.

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Министерство экономики РФ также снизило прогноз роста ВВП в 2026 году до 0,6%, в то время как инфляция составляет около 6%.

По словам Коломиченко, топливный кризис, инфляция, повышение налогов и ограничение доступа в интернет все сильнее влияют на настроения россиян.

В то же время, падение рейтинга пока не означает непосредственной угрозы властям Путина. Однако привычная модель, при которой россияне не вмешивались в политику в обмен на стабильность и определенный уровень благосостояния, все больше рушится под влиянием войны и ее последствий.

Ранее мы писали, что Россия рискует потерять статус великого государства из-за последствий войны в Украине. Историк Норман Дэвис объяснил, почему зависимость Москвы от Пекина может стать новым вызовом для Кремля.

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