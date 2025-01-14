Рейтинг самых мощных паспортов в мире в 2025 году: на каком месте украинский

Обнародован список самых мощных паспортов мира в 2025 году.

Каждый год Henley Passport Index напоминает всем, какой вес имеет ваш паспорт в зависимости от того, из какой точки мира вы приехали. Эксперты используют эксклюзивные данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и проводят свои исследования для составления ежегодного рейтинга.

Он оценивает, сколько направлений владелец паспорта "может посетить без предварительной визы". Паспорта получают баллы в Индексе паспортов Хенли в зависимости от того, насколько легко путешественникам въехать в другую страну, а также от того, можно ли получить визу, разрешение на посещение или электронное разрешение на поездку (ETA).

Если виза или утвержденная правительством электронная виза требуется до вылета, проездной документ получает 0 баллов, тогда как общий балл для каждого паспорта состоит из количества направлений, для которых виза не требуется.

В этом году Сингапур получил корону как страна с самым мощным паспортом в мире, ведь его граждане могут въезжать в 195 из 227 пунктов назначения по всей планете без визы.

Победитель 2022 года Япония оказалась на втором месте, набрав 193 балла.

Тем временем, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания разделили между собой третье место, поскольку владельцы паспортов этих стран могут без виз попасть в 192 страны мира.

На четвертом месте оказались Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция, набравшие по 190 баллов.

А на пятом месте – Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария и Великобритания, каждая из которых набрала по 190 баллов.

Украина же занимает 30 место, как и в прошлом году. Украинцы могут посещать 148 направлений без предварительной визы.

На последнем месте Афганистан, граждане которого могут посещать только 26 стран без визы и других проездных документов. Сирия находится на 105-м месте с всего 27 баллами, за ней следуют Ирак с 31 баллом, Йемен и Пакистан с 33, а также Сомали – 35 баллов.

Напомним, на оккупированных территориях украинцев заставляют брать паспорта РФ, угрожая "заморозить" их зимой. Получить уголь можно только при наличии вражеского документа.

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