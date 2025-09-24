Рейтинг самых опасных городов Европы: где орудуют наркокартели и вооруженные банды

Брюссель / © pexels.com

Брюссель, который в последнее время привлекает все больше туристов, признан самым опасным городом Европы по уровню преступлений с применением оружия на улицах.

Об этом говорится в новом исследовании Euronews.

В Европе в целом фиксируется рост бандитского насилия — от стрельбы из автоматов до убийств несовершеннолетних. В число самых рискованных европейских городов, кроме бельгийской столицы, вошли также Стокгольм (Швеция), Марсель (Франция) и Амстердам (Нидерланды).

В рамках анализа исследователи рассмотрели крупные европейские города, где чаще всего встречаются случаи применения оружия, а также те, что остаются относительно свободными от бандитских разборок.

Авторы подчеркивают, что это не научное исследование, ведь во многих странах полиция не ведет полной статистики, а некоторые столицы ЕС вообще не публикуют подобных данных. В основу рейтинга легли национальные отчеты и сообщения СМИ, которые сопоставляли с количеством населения городов.

Интересно, что в рейтинг попал и французский Марсель, который не является столицей, ведь «ситуация там была настолько драматичной, что ее трудно игнорировать». В то же время ряд балканских стран, где преступления с оружием являются распространенным явлением, в перечень не вошли.

Топ опасных городов Европы 2025 года

Брюссель – столица европейской дипломатии и одновременно лидер по уровню преступлений с оружием. В 2025 году он стал самой опасной европейской столицей с точки зрения вооруженного насилия. Самая большая активность банд фиксируется в районах Андерлехт и Моленбек. К середине августа зарегистрировано 57 случаев стрельбы, 20 из которых — в период летних каникул.

Прокурор Жульен Муаньил предупредил, что «любой житель может быть поражен случайной пулей» и призвал к согласованным действиям против преступных группировок. Министр внутренних дел Бернар Квинтен поддержал идею привлечения военных патрулей и усиления системы видеонаблюдения в проблемных районах.

Стокгольм — от символа мира до центра насилия. По состоянию на август 2025 года в столице Швеции произошло 55 случаев стрельбы, в результате которых погибли девять человек. В целом по стране уже зафиксировано 113 случаев применения огнестрельного оружия и 33 смертельных инцидента. Наркокартели активно привлекают подростков-исполнителей, используя не только оружие, но и взрывчатку. Это контрастирует с прежним образом Швеции как безопасного государства.

Марсель – центр деятельности наркомафии. В прошлом году в городе от пуль, связанных с наркотическими разборками, погибли 24 человека (49 — в предыдущем году). Эксперты считают, что уменьшение жертв связано не с действиями полиции, а с завершением клановых конфликтов. В этом году местные СМИ сообщали о двух смертельных случаях, хотя официальных данных еще нет.

Амстердам – меньше стрельбы, но больше взрывов. Несмотря на отсутствие официальной статистики, в прессе сообщают о росте бомбовых атак — 197 произошли в 2023 году, что вдвое превышает показатели предыдущего года. Стрельбы было немного: семь серьезных инцидентов, один из которых смертельный.

Европейские города с умеренным риском

В Париже, Копенгагене, Афинах, Лиссабоне, Риме и Мадриде фиксируются случаи стрельбы, связанные с бандами, однако опасность для рядовых граждан ниже.

Европейские столицы с низким уровнем риска

Бухарест, Любляна, Никосия, Прага, Рига, София, Вена и Загреб имеют лишь единичные случаи применения оружия.

Самые безопасные города Европы

Берлин, Дублин, Хельсинки, Вильнюс, Будапешт, Варшава, Братислава, Валлетта, Таллинн и Люксембург — города, где стрельбы случаются крайне редко, а те, что фиксируются, в основном случайны.

К слову, в рейтинге туроператора Riviera Travel европейский город Дубровник признан самым спокойным и безопасным для туристов. Анализ базировался на текущем уровне преступности и его динамике за последние пять лет.