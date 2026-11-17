Дональд Трамп / © Associated Press

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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа держится на уровне 32% уже четвертого опроса подряд. Это лишь на один процентный пункт больше его антирекорда, зафиксированного в середине октября 2026 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса Ipsos, завершенного в понедельник, 16 ноября.

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По данным исследования, популярность американского президента существенно снизилась на фоне войны США с Ираном, которая повлекла за собой резкий рост цен на горючее и усилила финансовое давление на американские домохозяйства.

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Именно экономические проблемы стали одним из главных факторов недовольства избирателей, проявившихся во время промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По их результатам Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами американского парламента.

Сколько американцев поддерживают войну с Ираном

Новый опрос Reuters/Ipsos показал, что только 31% американцев поддерживают войну США против Ирана.

Военный конфликт привел к удорожанию бензина и дизельного горючего, что повлияло на личные финансы граждан.

Несмотря на низкий рейтинг президента, среди республиканцев он продолжает пользоваться значительной поддержкой.

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В частности, 75% опрошенных сторонников Республиканской партии положительно относятся к Трампу, а 77% — к вице-президенту США Джей Ди Венсу.

У демократов также возникли проблемы с поддержкой руководства

В то же время, опрос выявил недовольство среди сторонников Демократической партии ее лидером в Сенате Чаком Шумером.

Лишь 34% демократов положительно оценивают Шумера, в то время как 43% относятся к нему отрицательно.

Еще 22% опрошенных демократов заявили, что никогда о нем не слышали.

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Для сравнения, в феврале этого года положительно оценивали Шумера 38% демократов, а отрицательно – 37%.

Падение его популярности происходит в преддверии борьбы за руководство демократами в Сенате. Конкуренцию Шумеру составляет сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Голлен.

Ван Голлен более жестко критиковал военные действия Израиля в секторе Газа и допускал ограничение отдельных поставок американского оружия израильской стороне.

Шумер, хотя и критиковал израильские удары, голосовал против таких ограничений.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис имеет более высокий уровень поддержки среди однопартийцев. Положительно к нему относятся 40% демократов, отрицательно 29%.

Как проводили опрос

Исследование Reuters/Ipsos длилось четыре дня и завершилось 16 ноября 2026 года.

В нем приняло участие 1521 совершеннолетний человек из США. Опрос проводился онлайн, а статистическая погрешность составляет примерно три процентных пункта.

Таким образом, несмотря на стабилизацию рейтинга Трампа на уровне 32%, его поддержка остается у самого низкого показателя за всю политическую карьеру.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Иран планирует убить Трампа: разведка узнала, как именно

Спецслужбы получили информацию о сговоре Ирана с целью убить президента США.

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