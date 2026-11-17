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Рейтинг Трампа приблизился к историческому минимуму: американцы недовольны войной с Ираном — Reuters
Уровень одобрения работы президента США Дональда Трампа остается у самого низкого показателя за его политическую карьеру. По результатам нового опроса Reuters/Ipsos, деятельность американского лидера поддерживают всего 32% граждан.
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа держится на уровне 32% уже четвертого опроса подряд. Это лишь на один процентный пункт больше его антирекорда, зафиксированного в середине октября 2026 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса Ipsos, завершенного в понедельник, 16 ноября.
По данным исследования, популярность американского президента существенно снизилась на фоне войны США с Ираном, которая повлекла за собой резкий рост цен на горючее и усилила финансовое давление на американские домохозяйства.
Именно экономические проблемы стали одним из главных факторов недовольства избирателей, проявившихся во время промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По их результатам Республиканская партия потеряла контроль над обеими палатами американского парламента.
Сколько американцев поддерживают войну с Ираном
Новый опрос Reuters/Ipsos показал, что только 31% американцев поддерживают войну США против Ирана.
Военный конфликт привел к удорожанию бензина и дизельного горючего, что повлияло на личные финансы граждан.
Несмотря на низкий рейтинг президента, среди республиканцев он продолжает пользоваться значительной поддержкой.
В частности, 75% опрошенных сторонников Республиканской партии положительно относятся к Трампу, а 77% — к вице-президенту США Джей Ди Венсу.
У демократов также возникли проблемы с поддержкой руководства
В то же время, опрос выявил недовольство среди сторонников Демократической партии ее лидером в Сенате Чаком Шумером.
Лишь 34% демократов положительно оценивают Шумера, в то время как 43% относятся к нему отрицательно.
Еще 22% опрошенных демократов заявили, что никогда о нем не слышали.
Для сравнения, в феврале этого года положительно оценивали Шумера 38% демократов, а отрицательно – 37%.
Падение его популярности происходит в преддверии борьбы за руководство демократами в Сенате. Конкуренцию Шумеру составляет сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Голлен.
Ван Голлен более жестко критиковал военные действия Израиля в секторе Газа и допускал ограничение отдельных поставок американского оружия израильской стороне.
Шумер, хотя и критиковал израильские удары, голосовал против таких ограничений.
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис имеет более высокий уровень поддержки среди однопартийцев. Положительно к нему относятся 40% демократов, отрицательно 29%.
Как проводили опрос
Исследование Reuters/Ipsos длилось четыре дня и завершилось 16 ноября 2026 года.
В нем приняло участие 1521 совершеннолетний человек из США. Опрос проводился онлайн, а статистическая погрешность составляет примерно три процентных пункта.
Таким образом, несмотря на стабилизацию рейтинга Трампа на уровне 32%, его поддержка остается у самого низкого показателя за всю политическую карьеру.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Иран планирует убить Трампа: разведка узнала, как именно
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