Рейтинг Трампа рекордно обрушился: какая причина

Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа опустился до рекордных 60%. Главной причиной такого падения стали его экономические решения.

Об этом рассказал представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский.

«Дональд Трамп получил исторически низкий рейтинг одобрения его действий в США — он составляет более 60%. Только 39% американцев поддерживают его экономические идеи. Причиной падения стали его экономические шаги», — пояснил Добрянский.

Он также подчеркнул, что меньше поддержки действующий президент США имеет среди молодежи:

«Особенно негативно на него реагируют американцы до 30 лет. С приходом Трампа в Белый дом экономика США переживает сложные времена — она работает все медленнее».

Кроме того, по словам Добрянского, новый экономический прогноз также не прибавляет оптимизма.

«Одно из экономических агентств США на этой неделе обнародовало отчет, в котором указано: если шатдаун в США продлится до конца ноября, уровень американской экономики упадет на 2%. Это будет иметь серьезные последствия», — отметил он.

По словам спикера, администрация Трампа не демонстрирует готовности к поиску решений:

«К сожалению, в Белом доме не видят причин, чтобы искать какую-то альтернативу и заключить соглашение во избежание шатдауна. Фактически они действуют по схеме общения с нашими врагами — раздаются только угрозы, но конкретных действий нет», — подытожил Добрянский.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Джея Ди Венса и Марко Рубио главными альтернативными претендентами, поскольку Конституция запрещает ему баллотироваться на третий срок.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея выплатит сотни миллиардов долларов за снижение пошлин, будет инвестировать в США и построит атомную подлодку на американских верфях.