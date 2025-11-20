ТСН в социальных сетях

Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: что "добивает" популярность президента США

Главной причиной такого падения стали его экономические решения и дело Эпштейна.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до 38% поддержки среди американцев — самого низкого показателя за весь его второй срок.

Об этом пишет Reuters.

Снижение популярности связывается с высокой стоимостью жизни и противоречивым подходом Трампа к раскрытию файлов о деле умершего миллиардера Джеффри Эпштейна.

Только 20% американцев одобряют, как глава Белого дома справился с ситуацией, а около 70% считают, что правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна.

Эксперты также отмечают недовольство граждан темпами роста цен: 26% респондентов считают, что Трамп эффективно контролирует расходы на жизнь.

За 12 месяцев потребительские цены выросли на 3%, что повлияло на оценку экономической политики президента, в частности, по повышению пошлин на импортные товары. На прошлой неделе Трамп снизил пошлины на кофе, говядину, бананы и другие основные товары в ответ на критику.

Ранее сообщалось, что социологический опрос в США показал — уровень доверия к Зеленскому существенно выше, чем к Трампу. По данным опроса Gallup, уровень чистой благосклонности к украинскому лидеру составляет 18%, тогда как у Трампа минус 16%.

