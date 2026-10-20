Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: сколько американцев поддерживают президента

Дональд Трамп / © Getty Images

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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 31%. Это самый плохой результат за оба срока его президентства. В то же время, 66% американцев не одобряют деятельность главы Белого дома.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos , который завершился 19 октября.

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Через две недели уровень поддержки Трампа снизился еще на один процентный пункт. Предыдущий опрос показывал, что его работу одобряли 32% граждан.

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Одной из главных причин недовольства американцев высокие цены на бензин и ситуация в экономике США.

Демократы увеличили превосходство над республиканцами

Опрос также показал изменение политических настроений накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

На вопрос, за какую бы партию проголосовали, если бы выборы проходили сейчас, 47% зарегистрированных избирателей назвали Демократическую партию. Республиканцев поддержали 35%.

Таким образом, преимущество демократов составляет 12 процентных пунктов – это наибольший разрыв за время нынешней избирательной кампании.

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Еще две недели назад разница была меньше: 44% опрошенных поддерживали демократов, а 37% - республиканцев.

В то же время, общенациональные результаты опроса не означают автоматической победы той или иной партии. Распределение мест в Конгрессе зависит от результатов голосования в отдельных штатах и избирательных округах.

Американцы недовольны экономической политикой Трампа

Экономические проблемы остаются одним из главных факторов недовольства американцев.

По результатам исследования, 40% опрошенных считают, что демократы лучше справятся с экономическими вопросами. Республиканцам в этом вопросе доверяют 33%.

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Кроме того, 68% американцев не одобряют экономическую политику Трампа. Среди приверженцев Республиканской партии этот показатель составляет 37%.

Падение рейтинга президента происходит менее чем за две недели до выборов, по результатам которых определится состав Палаты представителей и части Сената.

Если республиканцы лишатся контроля хотя бы над одной из палат Конгресса, это может осложнить реализацию законодательных инициатив администрации Трампа на протяжении остальных президентских сроков.

Что известно об опросе

Исследования Reuters/Ipsos проводили онлайн среди 1679 совершеннолетних американцев. Среди них – 1279 зарегистрированных избирателей.

Статистическая погрешность составляет примерно 2 процентных пункта для всех респондентов и 3 пункта для зарегистрированных избирателей.

Напомним, что Трамп готов обсуждать завершение войны без Зеленского: кто может сесть за стол переговоров

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