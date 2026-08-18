Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за время президентства — опрос

Дональд Трамп / © Associated Press

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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 33% — самого низкого показателя за время его нынешнего президентского срока.

Об этом свидетельствует новый опрос Reuters/Ipsos .

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По результатам четырехдневного исследования, только 33% американцев одобряют работу Трампа в Белом доме, в то время как 64% не одобряют его деятельность . В начале августа рейтинг президента составил 35%. Нынешний показатель также сравнялся с низким рейтингом Трампа во время его первого президентского срока, зафиксированным в декабре 2017 года.

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Американцы опасаются затяжной войны с Ираном

Одним из ключевых факторов падения популярности Трампа стала война США с Ираном. 80% опрошенных американцев считают, что участие Соединенных Штатов в конфликте продлится еще долго. Такого мнения придерживаются 87% демократов и даже 71% республиканцев.

Только 16% респондентов ожидают, что война завершится в течение нескольких недель. В то же время, только примерно каждый пятый американец считает, что война стоила своих последствий.

После возвращения в Белый дом 2025 года Трамп имел поддержку чуть менее половины американцев. Однако она начала снижаться после того, как президент приказал нанести удары по Ирану вместе с союзником США Израилем.

Конфликт серьезно ударил по мировой торговле нефтью из-за ситуации в Ормузском проливе и вызвал рост цен на топливо в США. Это стало дополнительной нагрузкой для американских домохозяйств в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

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Демократы опережают республиканцев по экономике

Опрос также показал проблемы для Республиканской партии по вопросам экономики. 38% избирателей считают, что демократы лучше справятся с экономикой, в то время как республиканцам доверяют 35%.

Reuters отмечает, что в этом месяце демократы впервые примерно за десятилетие опередили республиканцев по доверию избирателей к экономической политике.

Сокращается превосходство республиканцев и в вопросе иммиграции. Их политику поддерживают 40% зарегистрированных избирателей, демократов – 38%. В начале президентского срока Трампа, в январе 2025 года, преимущество республиканцев по этому вопросу составляло 26 процентных пунктов.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн среди 1166 совершеннолетних американцев . Статистическая погрешность составляет около трех процентных пунктов.

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Напомним, ранее заявления о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа обнародовал физический терапевт Адам Джеймс, утверждающий, что американский президент якобы испытывает серьезные проблемы с сердцем и почками.

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