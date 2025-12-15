Дональд Трамп / © Associated Press

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа остается низким и имеет тенденцию к снижению, в частности, на фоне экономических беспокойств американцев и росту расходов домохозяйств.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса NBC News Decision Desk Poll, проведенного на платформе SurveyMonkey, сообщает NBC News.

«Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа, когда он близится к завершению первого года пребывания в Белом доме, остается стабильно низким. Также президент несколько потерял позиции среди своих сторонников движения „Сделаем Америку снова большой“ (MAGA)», — говорится в материале.

Согласно результатам исследования, деятельность Трампа одобряют 42% американцев, в то время как 58% выражают неодобрение. По сравнению с апрелем уровень поддержки снизился на три процентных пункта — тогда он составил 45%.

Опрос также показал, что большинство граждан США считают, что страна движется по «неправильному пути». Главной проблемой для американцев остается экономика.

В 2025 году уровень одобрения Трампа уменьшился на фоне роста тревоги по поводу финансового положения. Респонденты отмечают, что их все больше беспокоят собственные расходы и инфляция, несмотря на то, что решение этих проблем было одним из ключевых предвыборных обещаний президента.

Опрос проводился в онлайн-формате с 20 ноября по 8 декабря. В нем приняли участие 20 252 взрослых американца, в том числе как зарегистрированные избиратели, так и не состоящие на учете. Статистическая погрешность исследования составляет плюс-минус 1,9 процентного пункта.

