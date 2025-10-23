- Дата публикации
Режим Лукашенко готовится свергнуть "освободительная армия" - КГБ Беларуси
Высокопоставленный руководитель белорусской спецслужбы заявил, что армия для освобождения Беларуси, готовится на территории Украины, а также в Польше, Чехии и в странах Балтии.
Заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Сергей Теребов заявил, что Евросоюз готовит «Белорусскую освободительную армию» для захвата страны, в которой правит режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Заявление белорусского высокопоставленного кагэбиста, сделанное в четверг, 23 октября, на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе, цитирует российский пропагандистский ресурс «Sputnik Беларусь».
«По замыслу противников власти, она [Белорусская освободительная армия] должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад численностью от 9 до 15 тысяч человек», — сказал Теребов.
По его словам, армия готовится на территории Украины, Польши, Чехии и стран Балтии.
«Их цель — организовать вторжение в Беларусь», — заявил заместитель председателя КГБ.
Такие заявления об угрозе существования режима Лукашенко в Беларуси звучат уже не впервые.
Ранее сам белорусский диктатор утверждал, что белорусские добровольцы, которые воюют в составе Сил обороны Украины, «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО».
При этом самопровозглашенный президент страны уточнил, что освобождение Беларуси начнется с Кобринского района, который граничит с украинской Волынью.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина может перестать существовать как государство. По его словам, западные соседи Украины якобы готовы «оттяпать» часть ее территории.