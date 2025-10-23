Режим Лукашенко готовится свергнуть "освободительная армия" - КГБ Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Заместитель председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Сергей Теребов заявил, что Евросоюз готовит «Белорусскую освободительную армию» для захвата страны, в которой правит режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Заявление белорусского высокопоставленного кагэбиста, сделанное в четверг, 23 октября, на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе, цитирует российский пропагандистский ресурс «Sputnik Беларусь».

«По замыслу противников власти, она [Белорусская освободительная армия] должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад численностью от 9 до 15 тысяч человек», — сказал Теребов.

По его словам, армия готовится на территории Украины, Польши, Чехии и стран Балтии.

«Их цель — организовать вторжение в Беларусь», — заявил заместитель председателя КГБ.

Такие заявления об угрозе существования режима Лукашенко в Беларуси звучат уже не впервые.

Ранее сам белорусский диктатор утверждал, что белорусские добровольцы, которые воюют в составе Сил обороны Украины, «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО».

При этом самопровозглашенный президент страны уточнил, что освобождение Беларуси начнется с Кобринского района, который граничит с украинской Волынью.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина может перестать существовать как государство. По его словам, западные соседи Украины якобы готовы «оттяпать» часть ее территории.