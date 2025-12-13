ТСН в социальных сетях

Режим Лукашенко лишился еще одних санкций от США

По сообщению белорусских пропагандистов, американская сторона оценила переговоры Коула с Лукашенко как «очень продуктивные».

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

По итогам двухдневных переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и посланника президента США Джона Коула в Минске американская сторона объявила о снятии санкций с белорусского калия.

Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БелТА.

«В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — заявил Джон Коул.

Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и в дальнейшем.

По сообщению белорусских пропагандистов, американская сторона оценила переговоры Коула с Лукашенко как «очень продуктивные». Во время общения обсуждалась война между Украиной и Россией, а также ситуация в Венесуэле.

«У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем. О том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель», — сказал представитель США.

По словам Джона Коула, для дальнейшей нормализации отношений США будут продолжать диалог с Минском.

«Мы снимаем санкции, освобождаем заключенных. Мы постоянно говорим друг с другом. По мере того, как мы становимся ближе и ближе, больше говорим, обмениваемся идеями, скажем так, идет процесс перехода от первых детских шагов к уже более уверенным шагам», — заявил Пвин.

Экспорт калийных удобрений — важнейшая статья доходов белорусского госбюджета. Из-за санкций «Беларуськалий» был вынужден переориентироваться на азиатские рынки и продавать продукцию со скидкой.

Напомним, летом этого года по договоренности с Дональдом Трампом Лукашенко помиловал более 50 заключенных, в том числе оппозиционного политика и мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея.

Зато США тогда сняли санкции с авиакомпании «Белавиа».

