Режим Лукашенко отправляет мигрантов в опасное путешествие: в ФРГ отреагировали на штурм польско-белорусской границы

Спикер Еврокомиссии также заявил, что конфликт на белорусской стороне "обострился".
Германия выступает за коллективный ответ ЕС на ситуацию на польско-белорусской границе, которую штурмует колонна мигрантов. Может идти как о продолжении санкций против Минска, так и о помощи странам в защите внешних границ союза.
Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе на брифинге в Берлине 8 ноября.
Она сказала, что в МИД Германии глубоко озабочены ситуацией на белорусско-польской границе.
"Мы наблюдаем, как режим Лукашенко по-прежнему призывает мигрантов в Беларусь и отправляет в опасное путешествие в направлении ЕС. Есть доказательства, что режим в Минске... постоянно направляет людей к границе... Мы продолжаем работать... над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем совместно как ЕС... Разные мероприятия, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговорах с государствами происхождения (мигрантов), объяснении угроз в социальных медиа", — заявила она.
Jeden zespół, одна misja!— Terytorialsi — Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021
Wspólnie ze służbami @MSWiA_GOV_PL jesteśmy przygotowani в оброны польской granicy. #terytorialsi #SilneWsparcie #ZawszegOTowi #Zawszeblisko pic.twitter.com/Xq2PCkEAqe
Кроме того, представитель Еврокомиссии заявил, что когда речь идет о ситуации на границе с Беларусью, Польша всегда может попросить поддержки у своих союзников из Европейского Союза или НАТО.
Он также признал, что конфликт на белорусской стороне "обострился". По его словам, на действия Беларуси будет адекватным ответ ЕС.
"На этой неделе страны ЕС должны подготовить пятый пакет санкций против Белоруссии", — пишет rmf24.pl.
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