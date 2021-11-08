Режим Лукашенко отправляет мигрантов в опасное путешествие: в ФРГ отреагировали на штурм польско-белорусской границы

Спикер Еврокомиссии также заявил, что конфликт на белорусской стороне "обострился".

Германия выступает за коллективный ответ ЕС на ситуацию на польско-белорусской границе, которую штурмует колонна мигрантов. Может идти как о продолжении санкций против Минска, так и о помощи странам в защите внешних границ союза.

Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе на брифинге в Берлине 8 ноября.

Она сказала, что в МИД Германии глубоко озабочены ситуацией на белорусско-польской границе.

"Мы наблюдаем, как режим Лукашенко по-прежнему призывает мигрантов в Беларусь и отправляет в опасное путешествие в направлении ЕС. Есть доказательства, что режим в Минске... постоянно направляет людей к границе... Мы продолжаем работать... над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем совместно как ЕС... Разные мероприятия, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговорах с государствами происхождения (мигрантов), объяснении угроз в социальных медиа", — заявила она.

Кроме того, представитель Еврокомиссии заявил, что когда речь идет о ситуации на границе с Беларусью, Польша всегда может попросить поддержки у своих союзников из Европейского Союза или НАТО.

Он также признал, что конфликт на белорусской стороне "обострился". По его словам, на действия Беларуси будет адекватным ответ ЕС.

" На этой неделе страны ЕС должны подготовить пятый пакет санкций против Белоруссии", — пишет rmf24.pl.

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