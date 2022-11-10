Режим Лукашенко признал "нацистским" патриотический лозунг "Жыве Беларусь!" и отзыв "Жыве"

Поклонники Лукашенко внесли в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь!" и отзыв "Жыве".

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает бороться с национальной символикой страны. Теперь в список нацистской символики и атрибутики попал лозунг "Жыве Беларусь!" и отзыв "Жыве".

Об этом 10 ноября сообщает "Радыё Свабода".

В соответствующем постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале РБ, объясняют, что этот лозунг "30-й дивизии Ваффен-СС (российская №2, она же белорусская №1), которая состояла преимущественно из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", якобы использовалось в антипартизанских операциях".

То есть теперь белорусам запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью. Однако непонятно, является ли "нацистским" возглас без поднятия правой руки, и с ответом не "Жыве!", а "Жыве вечна!", который используется гораздо чаще.

Лозунг "Жыве Беларусь!" на самом деле имеет очень долгую историю. Обычно этот призыв использовался как патриотическое приветствие и девиз, направленный на пробуждение национально-гражданских чувств, защиту свободы, независимости, языка и всей национальной культуры Беларуси.

В современной Беларуси этот лозунг стал одним из символов и девизов во время протестов против режима Лукашенко и фальсификации результатов выборов 2020 года. Поэтому представители режима Лукашенко относятся к этому призыву крайне негативно.

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