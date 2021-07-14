Режим Лукашенко проводит массовые обыски в правозащитных организациях Беларуси: есть задержанные

Накануне Лукашенко пожаловался Путину на работу правозащитников и западных СМИ в Беларуси, обвинив их в "насаждении террора".

В среду, 14 июля, беларусские силовики наведались с массовыми обысками в правозащитные организации в разных городах страны. Известно о задержании уже нескольких человек.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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Обыски проводятся в офисах организаций "Вясна", Human Constanta, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, Центр правовой трансформации Lawtrend, "Движение за Свабоду" и других. Также финансовая милиция пришла в офис благотворительного проекта "Имена".

В частности силовики пришли на обыск к адвокату крупнейшего беларусского правозащитного центра "Вясна" Владимира Лабкович. Подробностей обыска нет, Лабкович только успел сообщить о самом факте в Facebook. Также стало известно об обыске в доме заместителя председателя "Вясна" Валентина Стефановича. В марте против центра возбудили дело по статье "об организации и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Обыски проходят на следующий день после встречи Лукашенко с Путиным, во время которой самопровозглашенный президент Беларуси пожаловался на неправительственные организации и западные СМИ, заявив, что более 1500 организаций работают в Беларуси.

"НПО, так называемые западные СМИ, нам демократию дарили, а фактически насаждали не демократию, а террор. Мы просто не можем иначе, потому что эти мерзопакостные полторы тысячи НПО, различные фонды, они финансировались извне. А мы все думали "демократия"... ну вот и получили соответствующий результат ", — пожаловался Лукашенко Путину.

Just yesterday Lukashenka complained to Putin on NGOs and "so-called Western Media", said over 1500 NGOs working in Belarus. And today massive crackdown on ALL NGOs across country. pic.twitter.com/Tipp9Df7pP — Liveuamap (@Liveuamap) July 14, 2021

Напомним, 8 июля обыски прошли у работников одного из старейших независимых изданий страны "Наша нива", а его сайт был заблокирован. Через несколько дней после обысков СМИ объявило о прекращении своей работы в Беларуси.

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