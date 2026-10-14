«Режим пожирает страну»: Кремль тратит на войну против Украины втрое больше, чем на образование и медицину

Сколько Россия тратит на войну / © Associated Press

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В ГУР опубликовали детальный разбор финансовых приоритетов России. В этом году официальная статья российского госбюджета под названием «национальная оборона» достигла отметки в 12,121 триллиона рублей, что равняется около $144,4 млрд. Впрочем, это даже не окончательная сумма, которую РФ тратит на убийства украинцев вместо того, чтобы улучшать уровень жизни своих граждан.

Об этом написали в Главном управлении разведки МО Украины.

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Астрономические суммы вместо развития: в ГУР раскрыли настоящие масштабы военных расходов Кремля за год

Если учесть весь комплекс сопутствующих расходов, идущих на войну в Украине, итоговая цифра растет до 14,886 триллиона рублей — $177,4 млрд. Львиная доля так называемой «оборонной» сметы РФ — а именно 9,187 триллиона рублей (около $109,5 млрд) — остается полностью засекреченной.

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Согласно данным разведки, на стимулирование военно-промышленного комплекса, военно-техническое направление и научно-производственные программы в Москве заложили в общей сложности 15,929 миллиарда рублей ($189,8 млн). Финансирование между этими тремя векторами распределили следующим образом:

на стимулирование ВПК — 6,167 миллиарда рублей ($73,5 млн);

на военно-техническое сотрудничество — 6,310 миллиарда рублей ($75,2 млн);

на научно-производственное обеспечение — 3,452 миллиарда рублей ($41,1 млн).

Параллельно с этим в Кремле предусмотрена серия целевых дотаций для поддержки заводов оборонки. В частности:

2,054 миллиарда рублей ($24,5 млн) выделено в качестве компенсационных выплат предприятиям;

463 миллиона рублей ($5,5 млн) направлено на предупреждение процедур банкротства;

500 миллионов рублей ($6 млн) пойдет на погашение процентов по банковским ссудам;

1,5 миллиарда рублей ($17,9 млн) предназначено для компенсационных выплат работникам оборонных объектов.

$14,9 млн россияне потратят на проведение высокопроизводительных вычислений для проектирования новейшего вооружения.

«Такие исчисления проводят в дата-центрах, в частности, на суперкомпьютерах компании „Яндекс“ и мощностях „Сбербанка“. Следовательно, инфраструктура этих компаний вовлечена в вооруженную агрессию против Украины», — пишут в ГУР.

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На прикладную научную деятельность в сфере обороны в Кремле заложили около $312 млн. В то же время на разработку и серийное изготовление дронов разных классов выделили $121,9 млн.

«Указанная сумма не отражает реальные финансовые объемы рынка — они значительно больше, если учитывать так называемые частные инвестиции и закупки», — объясняют в разведке.

Показателен пример «Росгвардии», для которой на покупку БпЛА из бюджета выделяют более $8,19 млрд. Дроны готовят к применению не только на фронте в Украине, но и внутри самой РФ.

Их будут привлекать для патрулирования улиц, надзора за объектами критической инфраструктуры, контроля повседневной жизни граждан и жесткого подавления вероятных уличных протестов. Таким образом, в Москве последовательно вооружают силовиков для содержания собственного населения под полным тоталитарным контролем.

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Приоритет России — не свой народ

В ГУР отмечают наглядный диссонанс в государственных приоритетах России. Общие официальные расходы на войну против Украины ($144,4 млрд) более чем в три раза превышают совокупное годовое финансирование сферы образования ($21 млрд) и всего здравоохранения ($22,5 млрд) вместе взятых.

Для понимания масштаба: колоссальная сумма в $144,4 млрд равна стоимости проектирования и строительства новой Международной космической станции или же построению по всей территории РФ более 150 передовых онкологических центров.

«Вместо этого режим Путина тратит ресурсы как топливо для преступной войны. Как злокачественная раковая опухоль, он пожирает экономический потенциал страны, питается человеческой кровью, обрекает россиян и порабощенные Москвой народы на длительный период упадка, нищеты и исторического позора», — пишут в ГУР.

За 2026 год Россия потратит рекордную сумму на войну

Напомним, Кремль пересмотрел финансовые планы и готовится потратить на войну рекордные $200 млрд, что на 40% превышает первоначальные расчеты. Это привело к росту прогнозируемого дефицита российского бюджета вдвое — до более чем 7 трлн рублей из-за массовых авансовых выплат предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Резкое увеличение расходов произошло после того, как в Кремле осознали крах расчетов на быстрые договоренности или капитуляцию Украины. Смена настроений произошла после августовской встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, когда стало ясно, что дипломатические усилия Вашингтона не принесут желаемого для Москвы прорыва.

Новая финансовая стратегия свидетельствует об окончательном переходе экономики РФ на военные рельсы и подготовке к длительной войне. Правительство РФ планирует удерживать высокий уровень военных расходов и дальше: 17,1 трлн рублей в 2027 году, 16,6 трлн в 2028 году и 16,3 трлн в 2029 году, хотя эксперты отмечают, что реальные суммы могут оказаться еще больше.

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