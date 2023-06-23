Режиссер Джеймс Кэмерон шокирован сходством в катастрофах "Титаника" и батискафа "Титан"

Американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший известный фильм "Титаник", поражен схожестью в катастрофах лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом, и трагедией батискафа "Титан", обломки которого удалось обнаружить 22 июня.

Об этом он сказал в комментарии ABC News.

"Я поражен сходством с катастрофой "Титаника", когда капитана неоднократно предупреждали о льдине впереди его корабля, однако он на полной скорости бросился к айсбергам", — отметил Кэмерон.

Кроме того, режиссер отметил, что использование компанией OceanGate корпуса из углеродного волокна было ошибкой.

Что известно об исчезновении туристов по дороге к "Титанику"

19 июня 2023 года в Атлантическом океане исчезла подлодка "Титан", показывавшая туристам затонувший "Титаник". На борту находились 5 человек. В 14:08 по киевскому времени 22 июня в батискафе закончился воздух. Шансов найти туристов живыми нет.

Впоследствии компания OceanGate, управлявшая экспедициями на подводном аппарате "Титан" к обломкам "Титаника", объявила о гибели 5 человек, находившихся на борту подводного аппарата.

Было несколько версий аварии "Титана" — у него могла отключиться система электроснабжения, произойти короткое замыкание, или аппарат слишком близко подошел к "Титанику" и застрял в его конструкциях.

Сразу после того, как с батискафом потеряли связь, Военно-морской флот США начал прослушивать часть вод, где было погружение. Впоследствии акустическая система услышала звук взрыва в том месте, где обнаружили обломки. Информацию передали поисковым бригадам.

Береговая охрана США заявила, что обломки батискафа, найденные в Атлантическом океане, имеют следы повреждений, характерных для катастрофического взрыва, направленного внутрь.

Пропавшая туристическая подлодка в последний раз подавала сигнал, когда находилась над пунктом назначения — "Титаником".

Кто находился на пропавшей возле "Титаника" субмарине

На борту субмарины OceanGate находился британский миллиардер Хэмиш Гардинг, а также один из самых богатых людей Пакистана с сыном. Об этом пишет DailyMail.

Гемиш Гардинг является главой частной авиастроительной компании Action Aviation. О том, что он на борту, сообщил его друг, астронавт NASA Терри Виртс.

На борту субмарины на этот раз оказались генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, всемирно известный французский исследователь Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Гардинг, 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман Давуд.

Шахзада Давуд – один из самых богатых людей Пакистана. Но в последнее время он живет в Великобритании, где у него в графстве Суррей шикарное поместье. Шахзада женат на психологе Кристине, также у него есть дочь Алина.

Шахзада является заместителем главы Engro Corporation, производящей удобрения, пищевые продукты и энергию, а также Dawood Hercules Corporation, производящей химикаты. Он родился в Пакистане, но переехал в Великобританию, где изучал право в Букингемском университете. Также член правления благотворительной организации Prince's Trust.

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