Резиденцию Путина на Валдае укрепляют: появились новые «Панциры»
Вокруг резиденции Путина на Валдае развернули новые системы ПВО, усилив защиту объекта.
Россия усилила противовоздушную оборону вокруг одной из резиденций президента Владимира Путина на Валдайском озере.
Об этом сообщает издание Bild.
Как свидетельствуют спутниковые снимки, вокруг объекта появилось не менее семи новых зенитных позиций. Всего на территории площадью около 100 гектаров в настоящее время размещено 27 систем ПВО.
Речь идет о российских комплексах «Панцирь», объединяющих ракеты и артиллерию и способных поражать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты.
По данным медиа, системы расположены в два кольца вокруг резиденции по аналогии с защитой Москвы. Такая конфигурация обеспечивает повышенный уровень безопасности объекта.
Примерная стоимость развертывания таких систем может достигать сотен миллионов евро. По оценкам СМИ, один комплекс "Панцирь" стоит до 18 миллионов евро.
Резиденция на Валдае находится между озерами в лесистой местности и считается одним из ключевых мест отдыха российского лидера. Ее история уходит еще в 30-е годы, когда она строилась как государственная дача, а впоследствии была расширена.
По информации СМИ, усиление ПВО может быть связано с опасениями атак беспилотников. Ранее в России заявляли о якобы угрозе ударов по этой территории, однако Украина такие обвинения отвергала.
Валдайская резиденция - одна из нескольких известных резиденций Путина рядом с Кремлем в Москве, Ново-Огарево и объектом в Сочи.