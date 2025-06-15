Резко возросло количество жертв авиакатастрофы в Индии - врачи сообщили новые данные

Последствия авиакатастрофы в Индии. / © Associated Press

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В Индии продолжается расследование масштабной авиакатастрофы, произошедшей в четверг в городе Ахмадабад. Как сообщил президент Ассоциации молодых врачей BJ Medical College доктор Дхавал Гамети, в местную больницу доставлено 270 тел погибших, изъятых с места трагедии.

Об этом пишет BBC.

Самолет рейса AI171, следовавший из международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя в Лондон, потерял высоту менее чем через 60 секунд после взлета и врезался в здание, которое использовалось как общежитие для врачей медицинского колледжа и гражданской больницы.

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В результате аварии погибли все 242 пассажира и члена экипажа, за исключением одного — 40-летнего гражданина Великобритании, который выжил.

Власти уточняют количество жертв среди жителей здания. Тем временем идет идентификация тел по образцам ДНК, что, по словам врачей, происходит медленно из-за масштабов трагедии.

Причины катастрофы устанавливает Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) с участием экспертов из США и Великобритании.

Авиакатастрофа в Индии

Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India разбился в городе Ахмедабад на западе Индии 12 июня. Судно следовало из местного аэропорта Сардара Валлабхая в Гатвик в Лондоне. На борту находились 230 пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады, а также 12 членов экипажа.

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Авиакатастрофа произошла через несколько минут после взлета. Boeing разбился по периметру аэропорта в жилом районе Мегани Нагар, но упал на крышу общежития медицинского колледжа, в результате чего погибли пассажиры, экипаж и люди на земле.

В авиакатастрофе в Индии уцелел один пассажир. Им оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. Он несколько дней находился в Индии, чтобы навестить семью, и возвращался в Великобританию вместе со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем.