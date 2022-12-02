Резников заявил, что именно Россия стоит за письмами со взрывчаткой в Испании: "Это вызов для всего мира"

Глава Минобороны подчеркнул, что террор не знает границ.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что за взрывом на территории посольства Украины в Мадриде и опасными письмами в Испании стоит Россия.
Об этом глава Минобороны сказал на совместном брифинге со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес 1 декабря.
По словам Резникова, Россия использует террористические средства, чтобы навести террор.
"Мир начинает признавать, что это – государство-террорист. А террор не знает границ", – отметил министр.
"Сегодня госпожа министр рассказала о письмах со взрывчаткой, которые уже получают в Испании – они (россияне – ред.) используют террористические средства, чтобы навести террор. Они пытаются прекратить водоснабжение в Украине, электричество, чтобы мы были в холоде и в темноте. Это значит, что это вызов для всего мира", – подчеркнул Резников.
Письма со взрывчаткой в Испании
Неизвестные отправили пакет со взрывчаткой украинскому послу в Испании Сергею Погорельцеву. Его секретарь заподозрила опасность и вызвала охранника. Однако на территории посольства в Мадриде 30 ноября этот пакет взорвался.
В тот же день подобный пакет поступил в штаб-квартиру испанского производителя оружия Instalaza. В частности, там производят РСЗО, которые передают Украине.
Еще одну посылку с бомбой обнаружили в Мадриде 1 декабря. Она была адресована спутниковому центру Евросоюза (SatCen). Это ключевое учреждение, которое предоставляет стратегическую информацию украинским войскам.
1 декабря стало известно, что взрывчатку обнаружили и в письмах на имя премьера Испании Педро Санчеса.
В этот же день письмо, похожее на пять предыдущих писем-бомб, поступило в посольство США в Мадриде.
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