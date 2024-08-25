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Резня на фестивале в Германии: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение

Резня на фестивале в Германии: боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за резню в Германии / Фото: Associated Press

По подозрению в нападении задержан 15-летний подросток.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом в немецком городе Золингене, в результате чего три человека погибли, а еще восемь получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

Сообщается, что боевики ИГИЛ выступили по поводу резни и заявили, что атака была совершена одним из ее членов "как месть за смерть мусульман в Палестине и других местах".

При этом группировка не предоставила никаких доказательств, что нападающий действовал по указанию ИГИЛ, поэтому пока неясно, были ли тесные отношения у обвиняемого с боевиками.

Местная полиция заявила, что по подозрению в нападении задержан 15-летний подросток.

Сотрудник прокуратору Дюссельдорфа заявил, что власти рассматривают нападение как возможный террористический акт, поскольку никаких других мотивов не было, а жертвы, судя по всему, не были связаны между собой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля.

Кроме того, мы также информировали, что в Германии мужчина с ножом пытался убить активиста, критикующего ислам.

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