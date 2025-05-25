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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Резня на вокзале в Гамбурге: что известно о женщине, которая ранила 18 человек

Суд отправил в психбольницу подозреваемую в ножевой атаке.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Задержанная женщина в Гамбурге

Задержанная женщина в Гамбурге / © скриншот с видео

Ужасную резню на вокзале в немецком городе Гамбурге устроила 39-летняя женщина, которая не имеет постоянного места жительства и страдает психическим заболеванием.

По информации издания Bild, ее выписали из психбольницы только за день до атаки.

В пятницу, 23 мая, около 18:05 женщина с ножом набросилась на пассажиров на платформах главного вокзала в Гамбурге, нанося удары всем, кто подвернется под руку.

В полиции утверждают, что нападение было остановлено «очень быстрым вмешательством» двух прохожих и патруля.

В результате нападения 18 человек получили ранения и травмы, четверо из них — опасные для жизни. Сейчас, по данным полиции, их состояние стабилизировалось.

От нападения пострадал профессор Мустафа Жарадат из Иордании, который вышел на платформу покурить.

«Вдруг появилась эта женщина, она достала что-то вроде кинжала. Она кричала, когда наносила удары. Я посмотрел ей в глаза — у нее был такой психопатический взгляд», — рассказал он журналистам издания.

Нападавшая перерезала профессору сухожилия, ему пришлось сделать операцию.

Ранее задержанная уже совершала нападения на людей — один раз в аэропорту и один раз в психиатрической больнице. Известно также, что полиция несколько раз выезжала на вызовы из-за связанных с ней инцидентов.

По информации Bild, задержанная женщина страдает шизофренией и считается «опасной для окружающих».

По ходатайству прокуратуры суд отправил задержанную в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

Напомним, ранее в Мюнхене суд вынес приговор россиянину, который ударами ножа убил двух украинских военнослужащих, которые проходили реабилитацию в Германии.

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