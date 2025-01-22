Резня в Баварии: мужчина с ножом напал на маленьких детей в парке

В городе Ашаффенбург в Баварии днем среды, 22 января, мужчина с ножом напал на группу детей из детского сада, гулявших с воспитателями в парке.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Жертвами нападавшего стали двухлетний мальчик и 41-летний прохожий, бросившийся защищать малышей. Также тяжелые ножевые ранения получили двухлетняя девочка и 61-летний мужчина.

Вероятного нападавшего полиция задержала вблизи места преступления. Им оказался 28-летний гражданин Афганистана, приехавший в Германию два года назад. Во время обыска квартиры, где жил в последнее время нападавший, правоохранители не обнаружили никаких признаков его причастности к каким-либо радикально-исламистским группам.

Что известно о нападавшем

Известно, что в начале 2023 года он подал прошение о предоставлении убежища в Германии. После этого он уже трижды попадал в поле зрения правоохранителей "из-за насильственных действий" и неоднократно проходил психиатрическое лечение.

Месяц назад задержанный сообщил миграционным органам, что хочет вернуться в Афганистан. После этого процедура предоставления статуса беженца была приостановлена, но афганец из страны так и не был депортирован.

Реакция канцлера Шольца на нападение

После нападения в Баварии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ему "надоели" регулярные нападения иностранцев, которые казалось бы приехали искать убежище в Германии. Он призвал соответствующие государственные службы выяснить, почему нападавший до сих пор находился в Германии, несмотря на его желание покинуть страну.

"Мне надоело то, что подобные акты насилия происходят у нас каждые несколько недель. Органы власти должны как можно быстрее объяснить, почему нападавший вообще находился в Германии. И ложное чувство толерантности здесь совершенно неуместно", – заявил канцлер.

Олаф Шольц отметил, что после того, как будут выяснены обстоятельства, при которых нападавший остался в Германии, должны быть "немедленные последствия". Впрочем, Шольц не уточнил, кого или чего эти последствия должны коснуться – иностранцев, чиновников или миграционных процессов и бюрократии.

Напомним, в декабре в Берлине мужчина напал с ножом на прохожих, ранив нескольких человек. Нападавший был крайне агрессивным, размахивал ножом и наносил удары, не выбирая жертвы.

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