Резня в Бельгии: неизвестные напали с ножами на демонстрацию курдов

Полиция Бельгии / Иллюстративное фото

В бельгийском Антверпене мирная демонстрация курдов 22 января завершилась кровавым инцидентом. Группа мужчин с ножами напала на митингующих, ранив шесть человек, двое из которых находятся на грани жизни и смерти.

Об этом сообщает The Guardian.

Нападение на митинг курдов в Бельгии

В результате ножевого нападения во время курдской демонстрации в Бельгии в четверг вечером пострадали шесть человек, сообщили правоохранители. Представитель полиции Вотер Брюйнс сообщил, что двое из раненых находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы после инцидента, произошедшего в портовом Антверпене неподалеку Операплейн (Оперной площади).

Брюйнс отметил, что полиция задержала двух предполагаемых нападавших, которые, по предварительной информации, находились среди участников акции.

Четырех пострадавших с ножевыми ранениями нашли непосредственно на площади, еще двоих — поблизости, в районе Роосевелтплац и на улице Синт-Элизабетстрат.

В полиции отметили, что событие квалифицируют как покушение на убийство, «а не как теракт». Также правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения, чтобы убедиться, что все причастные к нападению были задержаны.

Детали о демонстрации курдов

Как пишет газета Het Laatste Nieuws, акция у здания Оперного театра, в которой приняли участие около полусотни человек, на начальном этапе проходила спокойно. Во время демонстрации участники размахивали флагами Рабочей партии Курдистана и национальными знаменами, выражая поддержку курдам на севере Сирии, где курдские силы противостоят наступлению правительственных войск.

Впрочем, вскоре после завершения мероприятия — примерно в 19:20 по местному времени — обстановка резко обострилась.

Представитель организации Navbel, которая представляет курдскую диаспору в Бельгии, Орхан Килич рассказал, что среди участников демонстрации были семьи, женщины, молодежь и дети.

«Именно в момент, когда акция завершалась, на курдских демонстрантов напала группа мужчин. Эти мужчины проникли в толпу и внезапно достали ножи, начав без разбора наносить удары. Очевидно, что это нападение — не единичный акт бессмысленного насилия, а целенаправленная атака на сообщество», — рассказал Килич.

На месте инцидента работали судебно-медицинские эксперты, а полиция обратилась к гражданам с призывом избегать этого района.

Что известно о противостоянии курдов и власти в Сирии?

После свержения режима Башара Асада в конце 2024 года новое сирийское правительство и курды пытались договориться об интеграции «Сирийских демократических сил» SDF в государственные структуры. Дедлайн для окончательного соглашения был установлен на конец 2025 года, однако стороны не достигли компромисса: курды стремились к автономии и федерализации, тогда как Дамаск настаивал на полном контроле над территориями.

В начале января 2026 года сирийская армия начала масштабную военную операцию и курды были вынуждены отступать. 18 — 19 января стороны подписали новое соглашение о прекращении огня.

