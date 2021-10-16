Резня в Канаде: мужчина напал на людей с мачете, есть пострадавшие

Резня в Канаде: мужчина напал на людей с мачете, есть пострадавшие

Двум пострадавшим были проведены операции и они находятся в больнице.

Четыре человека пострадали в результате кровавых атак в канадском городе под названием Калгари, подозреваемого в преступлениях удалось задержать.

Об этом информирует полиция города.

Минимум четыре человека пострадали в результате нападений. Один из пострадавших рассказал, что на него напали с мачете. Подозреваемый был задержан и взят под стражу.

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Двум пострадавшим были проведены операции и они находятся в больнице, третьему госпитализация не потребовалось, а четвертый был доставлен в больницу, но вскоре был выписан.

"Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива", - говорится в заявлении полиции.

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