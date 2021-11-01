Резня в метро Японии: нападающий заявил, что подражал злодею Джокеру

Ранения получили 17 человек.

В Токов в поезде метро неизвестный с ножом ранил более десятка пассажиров.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что инцидент произошел в час пик в поезде. Пострадали 17 человек. После этого мужчина в одном из вагонов разлил жидкость и поджег ее зажигалкой. Когда напуганные люди покинули вагон и несколько других, злоумышленник сел на одно из свободных мест, закурил сигарету. Как потом он сам рассказал, ждал полиейских.

Копам японец рассказал, что подражал злодею и антагонисту Джокеру. К слову, когда 24-летний Кетта Хаттори устроил резню, то был одет в костюм Бэтмена. Злоумышленник заявил правоохранителям, что хотел быть приговорен к смертной казни. По словам Хаттори, он обожает своего придуманного кумира.

Как сообщалось, четыре человека пострадали в результате кровавых атак в канадском городе под названием Калгари, подозреваемого в преступлениях удалось задержать.

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