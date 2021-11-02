Резня в метро Японии: нападающий сожалеет, что не убил больше людей и просит о смертной казни

Резня в метро Японии: нападающий сожалеет, что не убил больше людей и просит о смертной казни

Мужчина рассказал полиции о мотивах преступления.

Мужчина, арестованный за нападение с ножом и поджог, в результате чего пострадали 17 человек в поезде в Токио, объяснил следователям мотивы преступления. 24-летний Киота Хаттори сказал полиции, что хотел убивать людей и сожалеет, что ему это не удалось.

Об этом сообщает издание Nikei Asia.

После ареста 24-летний Киота Хаттори признался, что "хотел убивать людей" и получить смертную казнь.

Хаттори размышлял о своих планах с июня и сожалеет, что ему не удалось никого убить во время нападения.

Он также сообщил, что до инцидента в поезде он посетил токийский район Сибуя, который является одним из самых популярных мест для празднования Хэллоуина. Он также заявил, что у него были неудачи на работе и проблемы в отношениях с друзьями.

На вопрос, почему Хаттори выбрал поезд, направляющийся в центр города, он ответил, что выбрал его умышленно, потому что поезда этой линии следуют через оживленные станции, а вагоны переполнены пассажирами.

Напомним, инцидент произошел в час пик в поезде. Пострадали 17 человек. После этого мужчина в одном из вагонов разлил жидкость и поджег ее зажигалкой. Когда напуганные люди покинули вагон и несколько других, злоумышленник сел на одно из свободных мест, поджег сигарету и закурил. Как потом он сам рассказал, ждал полицейских.

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