Резня в монастыре в Польше: что известно о подозреваемом украинце и как всё происходило — рассказы очевидцев

Место преступления. Фото: Gazeta Jarosławska

Реклама

В Польше, в городе Ярослав, произошла кровавая бойня в монастыре. В результате нападения погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Полиция уже задержала подозреваемого — это 31-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает польское издание TVN24.

Реклама

Настоятельница монастыря говорит, что нападавший мог быть «сумасшедшим»

Нападение произошло в четверг утром на территории аббатства в Ярославе. По данным полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек. В результате нападения один человек погиб, а ещё четверо получили ранения. Среди раненых — священнослужители, связанные с Центром формирования христианской культуры. Преступник задержан, а следователи выясняют обстоятельства и мотивы его действий.

Реклама

Настоятельница монастыря бенедиктинок, сестра Барбара Дендор, не скрывает, что нападение потрясло всю общину

«Это событие произошло в Центре формирования христианской культуры и напрямую не касалось сестёр, но мы — как одна семья, и нам это очень больно. Я не видела этого происшествия, но из рассказов знаю, что произошло. От молодёжи я слышала, что „это какой-то сумасшедший!“ — говорит сестра Барбара.

Настоятельница монастыря отметила, что среди пострадавших есть не только духовенство, но и миряне.

Во время нападения мужчина набросился на священника: рассказ очевидицы

Женщина, которая находилась в храме во время нападения, рассказала польским журналистам о том, что там произошло.

Реклама

«Мужчина в возрасте около 30 лет ударил священника по шейной артерии. Священник упал. Стоявший рядом мужчина пытался спасти священника и просил нападавшего отступить. Тогда нападавший обернулся и ударил в спину священника, который шел к исповедальне. А затем побежал в кафе и там ударил священника по голове», — рассказывает женщина.

Новости партнеров

Новости партнеров