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Резня в монастыре в Польше: что известно о подозреваемом украинце и как всё происходило — рассказы очевидцев
В Польше задержали 31-летнего украинца в связи с ужасной бойней в храме. Трагедия произошла во время утренней мессы. Причины нападения пока неизвестны.
В Польше, в городе Ярослав, произошла кровавая бойня в монастыре. В результате нападения погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Полиция уже задержала подозреваемого — это 31-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает польское издание TVN24.
Настоятельница монастыря говорит, что нападавший мог быть «сумасшедшим»
Нападение произошло в четверг утром на территории аббатства в Ярославе. По данным полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек. В результате нападения один человек погиб, а ещё четверо получили ранения. Среди раненых — священнослужители, связанные с Центром формирования христианской культуры. Преступник задержан, а следователи выясняют обстоятельства и мотивы его действий.
Настоятельница монастыря бенедиктинок, сестра Барбара Дендор, не скрывает, что нападение потрясло всю общину
«Это событие произошло в Центре формирования христианской культуры и напрямую не касалось сестёр, но мы — как одна семья, и нам это очень больно. Я не видела этого происшествия, но из рассказов знаю, что произошло. От молодёжи я слышала, что „это какой-то сумасшедший!“ — говорит сестра Барбара.
Настоятельница монастыря отметила, что среди пострадавших есть не только духовенство, но и миряне.
Во время нападения мужчина набросился на священника: рассказ очевидицы
Женщина, которая находилась в храме во время нападения, рассказала польским журналистам о том, что там произошло.
«Мужчина в возрасте около 30 лет ударил священника по шейной артерии. Священник упал. Стоявший рядом мужчина пытался спасти священника и просил нападавшего отступить. Тогда нападавший обернулся и ударил в спину священника, который шел к исповедальне. А затем побежал в кафе и там ударил священника по голове», — рассказывает женщина.