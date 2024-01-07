Резня в пустыне: полиция Мексики расследует преступление криминальных картелей — Reuters

Генпрокурор штата сообщил о по меньшей мере пяти искаженных телах, которые обнаружили полицейские с поличным.

Полиция Мексики расследует вооруженную стычку криминальных картелей в штате Герреро, в ходе которой погибли до 30 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"Мексиканские власти расследуют ужасную бойню, которая произошла в части отдаленной пустыни, где две враждующие преступные группы боролись за контроль", — говорится в источнике.

Полицейские обнаружили в машине на месте преступления пять обгоревших тел, заявил генеральный прокурор штата.

Местные же СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в этой схватке погибли не менее 30 человек. Их атаковал беспилотник.

На кадрах, снятых в пустыне, видно, как вооруженные люди, одетые в военную одежду, складывают тела (некоторые обнаженные) на капот и в багажник красного пикапа.

"У некоторых мужчин были отрезаны конечности, а по крайней мере, у одного отсутствует голова. На видео мужчина кладет отрубленную голову на другие тела", — передают СМИ.

В то же время, Reuters сообщает, что эту информацию пока не удалось подтвердить.

Мексиканские власти заявили о "противостоянии между преступными группами Familia Michoacana и Los Tlacos, которые уже некоторое время спорят за контроль над территорией".

Следователи полиции в этом районе не нашли доказательств других преступлений, добавив, что местные жители отказались предоставить образцы ДНК, позволяющие идентифицировать останки погибших и провести предварительное расследование.

Напомним, летом 2023-го спецназовцы прервали громкую свадьбу в курортном селе Фонтанка Одесской области. Они ворвались в ресторан и положили мужчин вниз, чтобы задержать молодого человека, который среди бела дня стрелял из автомата на оживленной дороге. Но его сообщника, устроившего на перекрестке дрифт.

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