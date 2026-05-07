Резня в салоне красоты: разъяренная клиентка напала на парикмахера из-за неудачной стрижки

Клиентке настолько не понравилась новая стрижка, что она напала на стилиста и угрожала ему киллером. / © скриншот с видео

Во вторник, 5 мая, в бразильском городе Сан-Паулу 27-летняя клиентка салона красоты устроила жестокое нападение, неожиданно ударив ножом в спину 29-летнего парикмахера из-за недовольства своей новой прической и отказа вернуть ей деньги.

Об этом пишет Daily Mail.

От восторга к резне

Как выяснилось, конфликт начался еще месяц назад, когда Лаис Габриэла Барбоза да Кунья посетила салон для мелирования и текстурирования волос, причем сначала она была удовлетворена результатом и даже хвасталась им в социальных сетях. Однако уже через несколько дней женщина начала засыпать заведение жалобами, утверждая, что через мастера стала похожа на забавного комиксового персонажа, и требовала немедленного возврата средств.

Получив отказ из-за того, что процедура была выполнена качественно и по предварительной договоренности, взбешенная клиентка пришла в салон без предупреждения и устроила скандал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она подкралась сзади к стилисту Эдуардо Феррари, когда тот работал с другим человеком, вытащила нож из сумочки и нанесла ему удар между лопатками, прежде чем ее скрутили охранники и другие сотрудники.

Угрозы киллером и полиция

Во время задержания женщина кричала, что парикмахер непременно умрет, если ей не отдадут деньги, и откровенно угрожала нанять киллера для завершения расправы. Кроме того, нападавшая призналась стражам порядка в совершенном преступлении и не стала скрывать, что перед ударом ножом сознательно выкрикивала в адрес жертвы гомофобные оскорбления.

К счастью, ранение оказалось поверхностным, однако местная полиция шокировала потерпевшего, квалифицировав вооруженное нападение только как мелкое хулиганство. Это вызвало возмущение у команды салона красоты, которая теперь готовит соответствующие юридические шаги для переквалификации дела и ищет новое, более безопасное помещение для своего бизнеса.

«Мы не можем нормализовать подобные ситуации или молчать о них, ведь покушение на убийство — это чрезвычайно серьезное преступление, и к нему следует относиться соответственно», — заявил парикмахер.

