Резонансное дело в Польше: 51-летнюю украинку похитили и насиловали 9 дней

Задержанный злоумышленник

Реклама

В Польше 40-летний заманил 51-летнюю украинку в пустое здание, где содержал ее там 9 дней, избивал и изнасиловал.

Об этом говорится в сообщении полиции Нижнесилезского воеводства Польши.

19 июня полиция в городе Еленя-Гура получила необычное сообщение от следственного изолятора.

Реклама

Отчаянная и избитая женщина постучала в их ворота, прося о помощи. Охранники позаботились о ней, предоставили ей убежище, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию.

51-летняя женщина жаловалась на сильную головную боль и боль в груди.

Согласно предоставленной информации, украинку заманил знакомый поляк, предложивший ей бесплатное жилье. Как установили следователи, женщину держал в плену, избивал руками, ремнем и доской, а также запугивал. Когда жертва хотела сбежать, злоумышленник силой остановил ее и снова избил и изнасиловал.

Женщина показала стражам порядка фотографию мужчины, и они сразу узнали подозреваемого. У него уже были проблемы с законом. Полицейские проверили несколько мест, в том числе одно из нежилых построек, и когда уже выходили из здания, заметили, что к нему приближается 40-летний мужчина.

Реклама

Увидев патруль, он сразу начал убегать, но погоня была недолгой, и мужчину доставили в изолятор полиции.

Ранее сообщалось, что в Польше 17-летний украинец пытался убить соотечественницу.