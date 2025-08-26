Резонансное убийство украинки в США: что известно о жертве и убийце

В США убили украинскую беженку Ирину Заруцкую / © ТСН.ua

Реклама

В Северной Каролине (США), произошла трагедия, которая всколыхнула местную общину и украинскую диаспору.

Жертвой жестокого нападения с применением холодного оружия стала молодая беженка из Украины Ирина Заруцкая.

ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

Реклама

Жестокое убийство украинки в США

В пятницу, 22 августа, на станции легкорельсового транспорта South End в городе Шарлотт в Северной Каролине (США) произошло жестокое нападение с применением холодного оружия.

«Незадолго до 22:00, офицеры отреагировали на вызов о нападении с применением смертоносного оружия в квартале 1800 года на Камден-роуд. По прибытии офицеры обнаружили одну жертву с ножевыми ранениями. Медик констатировал ранения на месте происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Впоследствии следователи выяснили, что жертвой стала 23-летняя украинка Ирина Заруцкая.

По неофициальным данным, в результате нападения пострадали еще три человека.

Реклама

Место преступления / © cosmo.com.ua

Подозреваемый в убийстве был задержан с поличным. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. Мужчину госпитализировали с ранениями, не угрожающими его жизни.

Что именно привело к нападению, стражи порядка пока не раскрывают. Расследование продолжается.

Что известно о подозреваемом

По информации следователей, подозреваемым оказался 34-летний Декарлос Браун-младший.

Мужчина беспризорный, и согласно судебным протоколам, его неоднократно арестовывали начиная с 2011 года.

Реклама

Обвинения включали тяжкое воровство, ограбление с применением опасного оружия и угрозы, однако почти все они были сняты.

Фото по задержанию Брауна в разные годы / скриншот

По данным The Charlotte Observer в январе 2025 года Брауну ему предъявили обвинение в неправомерном использовании системы 911. Тогда подозреваемый неоднократно звонил в полицию, заявляя, что его действия, язык и движения «контролирует другой человек», заставивший его съесть что-то неизвестное.

«Браун хотел, чтобы офицеры исследовали этот „неизвестный“ материал, находившийся внутри его тела. Однако тогда полицейские сообщили Брауну, что проблема носит медицинский характер и что здесь они бессильны», — говорится в заявлении полиции.

Что известно о погибшей украинке

Известно, что 23-летняя украинка Ирина Заруцкая недавно прибыла в США, спасаясь от войны в Украине.

Реклама

Из сообщения фотографии Ulyana Kozlovsky, которая явно недавно сотрудничала с погибшей, можно узнать, что Ирина была талантливой художницей.

«Моя модель, молодая красивая девушка 22 лет, прекрасный человек, талантливый художник, сбежавший от ужасов войны в Украине, был убит в центре Шарлотты. Неадекватный мерзавец с ножом вошел в вагончик трамвая в South End и оборвал молодую жизнь», — написала Ульяна.

В поддержку семьи погибшей, неравнодушные организовали сбор средств

«Ира недавно приехала в Америку, спасаясь от войны и мечтая о новой жизни. К сожалению, ее жизнь трагически оборвалась. Это непоправимая потеря для ее семьи. Мы организовали этот сбор, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это болезненное время и помочь им с непредсказуемыми расходами», — говорится на GoFundMe-странице, созданной для поддержки тети Заруцкой.

Реклама

Скриншот с сайта GoFundMe

В то же время убийство Ирины, бежавшей от войны, вызвало значительный резонанс в обществе.

В соцсетях пользователи начали выражать соболезнования родным погибшей, а также начали выражать свое возмущение безопасности в общественном транспорте и свободного передвижения опасных лиц.

Люди отмечали, что Брауна неоднократно задерживали правоохранители, однако он каждый раз был уволен и мог дальше совершать свои преступления.

Для большей огласки этого дела в фейсбуке создали хештег #irynazarutska.

Реклама

Ранее ТСН.ua писал, что известно о серии убийств в Европе, жертвами которых становятся украинцы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.