Резонансное убийство украинок в Германии: эксклюзивные детали и потрясающие открытия по делу

В марте в Германии вблизи города Гоккенгайм прямо на берегу реки Рейн было обнаружено тело убитой 27-летней украинской беженцы Маргариты Разаз. Ее новорожденную дочь похитили, а маму объявили пропавшей без вести. Теперь младенца уже нашли, а его бабушку обнаружили мертвой в озере.

Тело на берегу реки

По словам свидетелей, 4 марта из лагеря для беженцев в Германии пропала без вести семья украинцев. Уже 14 марта в городе Гоккенгайм на берегу реки Рейн прохожими было обнаружено тело 27-летней украинки Маргариты Разаз, предположительно убитой. Во время вскрытия подтвердилось, что девушка испытала "внешнее насилие" перед смертью.

Подозреваемые в убийстве

Тогда полиция принялась за поиск матери Маргариты, ведь ее считали главным свидетелем убийства. Чуть позже, 20 марта, в озере у села Бад-Мингольсхайм обнаружили и ее тело. Ребенок Маргариты Мия оказался живым и невредимым. Она была дома у 43-летней россиянки и 44-летнего немца, которых и подозревают в убийстве.

По версии следствия подозреваемые немец и россиянка убили маму и бабушку девочки, чтобы забрать ребенка себе. Супруги заманили беженок, пообещав им помочь оформить документы в Германии.

Что известно о россияне и немце и их первом покушении на жизнь женщины

Оказывается, что подозреваемая Инна и ее муж приглашали погибших украинок в рестораны, оплачивали дорогие путешествия по Европе и предлагали погибшей Маргарите подписывать документы под предлогом опеки в роддоме и помощи с переводом на немецкий язык.

Подруга Маргариты из лагеря для беженцев, еще задолго до убийства заподозрившая в нечестности россиянку Инну и предупреждающая убитую о возможных последствиях такого общения, рассказала:



“Впервые я узнала Инну, когда Мии было где-то 2 недели. Тогда они вместе с Маргаритой отправились во Францию. После путешествия Маргарита сказала мне такую вещь, которая шокировала меня и заставила задуматься о намерениях Инны. Когда они возвращались, Инна сказала ей, что по законодательству Германии водители не имеют права доливать масло в автомобиль, поэтому она завезла его с ребенком в лес и сделала вид, будто бы доливает масло. Они стояли там очень долго, ребенок плакал. Я уже долгое время нахожусь в Германии, мой муж водитель, и мы очень четко знаем законы этой страны. Я впервые услышала эту информацию.

Кто на самом деле является отцом ребенка убитой женщины

Еще одна подруга Маргариты рассказала эксклюзивные подробности о том, кто отец ребенка. Она развеяла миф, что отец ребенка находится в рядах ВСУ. Как оказалось, женщина забеременела не в Украине, а во время проживания в Словакии.

“Я первый человек, которому Маргарита рассказала о беременности. С отцом ребенка я была знакома лично. Он армян с украинскими корнями, проживавшими в Словакии. Когда узнал ее беременность, то обещал, что все будет хорошо, а потом в один момент просто исчез. Впоследствии он сказал, что помогать не будет и как оказалось у него была девушка. Маргарита узнала об этом, когда он бежал в Армению», – говорит Валентина, подруга Маргариты.

Связывался ли биологический отец с родственниками Маргариты после трагедии, как прокомментирует события сестра Маргариты Евгения, которая находится в Германии и почему ей придется еще год жить в стране, в которой убили ее сестру? Сегодня, 5 апреля, в 19:15 в токшоу "Говорит вся страна" эксклюзивно разберут дело, которое шокировало Украину и международное сообщество своей жестокостью.

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