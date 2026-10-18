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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Результат действий российской РЭБ»: МИД извинился перед Литвой за дрон в ее воздушном пространстве

Украина объяснила инцидент с дроном в Литве и принесла извинения союзнику.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дрон мог быть украинским: МИД попросил прощения у Литвы

Дрон мог быть украинским: МИД попросил прощения у Литвы

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал инцидент с дроном, который произошел утром 18 октября в Литве.

Об этом он написал в соцсети Х.

По словам дипломата, этот инцидент, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы.

«Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в литовском воздушном пространстве, который, вероятно, произошел в результате российской электронной борьбы, отведшей дроны во время операции против законных военных целей в России», — заявил Тихий.

Он попросил прощения у литовской стороны «за риски и беспокойства, которые это могло повлечь за собой». Тихий заверил, что Украина сожалеет по поводу инцидента и готова предоставить литовским партнерам всю соответствующую информацию для выяснения обстоятельств.

«Мы продолжим тесно сотрудничать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Мы искренне благодарим Литву, нашего союзника, за поддержку Украины в противодействии российской агрессии, которая является коренной причиной угроз безопасности в нашем регионе», — подытожил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что в Литве зафиксировали сразу два инцидента безопасности: неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство страны, а ночью злоумышленники пытались поджечь предприятие, где хранятся «старлинки».

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