Результат войны в Украине решится в этом году: Боррель назвал приблизительное время

Верховный представитель ЕС по внешней политике подчеркнул, что Украина не может ждать помощи до президентских выборов в США в ноябре.

Результат войны, которую ведет Россия против Украины, может быть решен уже этой весной и летом.

Об этом заявил в четверг, 14 марта, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, передает Sky News.

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Во время своего визита в Вашингтон он подчеркнул, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре этого года, и призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российской агрессией на фоне сомнений в том, что американская поддержка возобновится.

В издании напомнили, что военные аналитики ожидают большого российского наступления именно этим летом.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в Палате представителей США заявил, что ситуация на поле боя в Украине будет зависеть от американской помощи.

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