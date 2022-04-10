Результаты экзит-полов во Франции: кто лидирует в первом туре выборов президента

Результаты экзит-полов во Франции: кто лидирует в первом туре выборов президента

Марин Ле Пен или Эммануэль Макрон?

Во Франции сегодня вечером, 10 апреля, завершается первый тур президентских выборов, лидерами которых являются действующий президент Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, передает Reuters.

Согласно начальному опросу, Эммануэль Макрон (28,1%) опережает Марин Ле Пен (23,3%), сообщает RTS.

Еще несколько недель назад опросы общественного мнения указывали на лёгкую победу Макрона.

Как сообщает источник, его позиции укрепляла активная дипломатия по Украине, сильное восстановление экономики и слабость раздробленной оппозиции.

Но по поводу своей кампании во Франции — здесь Макрон был не слишком активен.

Антииммиграционная, евроскептическая ультраправая лидер Марин Ле Пен, наоборот, уверенно ездила по Франции с кампанией, что повысило ее рейтинг. Она снова занимает уверенное второе место в рейтингах. А в одном из последних – ей даже предрекают победу во втором туре с минимальным отрывом.

«Конечно я убеждена, что не просто выйду во второй тур – я думаю, я могу победить на выборах. Но решать это французам», – сказала кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен.

Напомним, Ле Пен откровенно поддержали аннексию Крыма в 2014, как и вторжение кафиров в Донбасс. Это очень просто объяснить: в то время дома ее партии, Народному фронту, французские банки отказывались выдавать кредиты из-за откровенно раситских и антисемитских высказываний. А вот российские банки, и среди них небольшой "Первый чешско-российский банк", прямо связанный с Кремлем — выдали Мари Ле Пен кредитов на общую сумму на 11 млн евро.

Неудивительно, что перед выборами 2017 она обещала наладить близкие отношения с Россией в случае своей победы, называла санкции непродуктивными и ездила ручаться с Путиным.

В то же время, ее конкурент из ультраправого лагеря Эрик Земмур по прогнозам имеет незначительную поддержку.

Голосование продолжалось до 19.00. Результаты президентских выборов-2022 ожидаются около 21:00 по Киеву.

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