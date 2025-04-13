Результаты медосмотра Дональда Трампа: какое состояние здоровья американского президента

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Проведенный в пятницу, 11 апреля, медицинский осмотр показал, что 78-летний президент США Дональд Трамп находится в «прекрасном когнитивном и физическом состоянии» и вполне пригоден для выполнения функций главы государства и верховного главнокомандующего.

Об этом говорится в медицинском заключении, которое опубликовала в сети Х спикер Белого дома Кэролайн Левитт.

Отчет подписан врачом Белого дома Шоном Барбеллой.

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Трамп весит 101 килограмм и имеет рост 190 сантиметров. Его кровяное давление – 128/74, а частота сердечных сокращений – 62 удара в минуту.

В документе говорится, что Трамп является самым старшим человеком, который был приведен к присяге на посту президента, хотя его предшественник, Джо Байден на момент инаугурации Байдену было также 78 лет, однако на тот момент он был немного моложе Трампа.

Результаты медосмотра Дональда Трампа / © Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на X

Во время обследования Трамп сдал кровь на анализы, прошел кардиологическое обследование и УЗИ.

«Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие», — написал Барбабелла, вспомнив о «частых победах в гольф-турнирах», в которых принимает участие американский президент.

Обследование Трампа не выявило отклонений в функциях глаз, головы, ушей, носа и горла. При этом врач отметил, что на правом ухе президента есть шрам от огнестрельного оружия.

Результаты медосмотра Дональда Трампа / © Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на X

По словам врача, Трамп демонстрирует "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".

Трамп набрал 30 из 30 баллов на экзамене Монреальской когнитивной шкалы, говорится в записке врача.

Результаты медосмотра Дональда Трампа / © Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на X

Колоноскопия, проведенная прошлым летом, показала, что у президента США дивертикулит – воспаление толстой кишки, сопровождающееся образованием маленьких узелков. Его причиной могут быть частые запоры, заражение глистами или малоподвижный образ жизни. Обычно это заболевание протекает бессимптомно, но может вызывать дискомфорт, а иногда и кровотечение.

Кроме того, Дональд Трамп перенес операцию по удалению катаракты, однако не уточняется, когда именно.

Напомним, ранее стало известно, что в США задержали «Мистера Сатану» , угрожавшего убийством Трампа и Маску.