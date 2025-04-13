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Результаты медосмотра Дональда Трампа: какое состояние здоровья американского президента
Колоноскопия, проведенная прошлым летом, показала, что у президента США дивертикулит – воспаление, вызывающее появление узелков в стенках толстой кишки.
Проведенный в пятницу, 11 апреля, медицинский осмотр показал, что 78-летний президент США Дональд Трамп находится в «прекрасном когнитивном и физическом состоянии» и вполне пригоден для выполнения функций главы государства и верховного главнокомандующего.
Об этом говорится в медицинском заключении, которое опубликовала в сети Х спикер Белого дома Кэролайн Левитт.
Отчет подписан врачом Белого дома Шоном Барбеллой.
Трамп весит 101 килограмм и имеет рост 190 сантиметров. Его кровяное давление – 128/74, а частота сердечных сокращений – 62 удара в минуту.
В документе говорится, что Трамп является самым старшим человеком, который был приведен к присяге на посту президента, хотя его предшественник, Джо Байден на момент инаугурации Байдену было также 78 лет, однако на тот момент он был немного моложе Трампа.
Во время обследования Трамп сдал кровь на анализы, прошел кардиологическое обследование и УЗИ.
«Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие», — написал Барбабелла, вспомнив о «частых победах в гольф-турнирах», в которых принимает участие американский президент.
Обследование Трампа не выявило отклонений в функциях глаз, головы, ушей, носа и горла. При этом врач отметил, что на правом ухе президента есть шрам от огнестрельного оружия.
По словам врача, Трамп демонстрирует "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".
Трамп набрал 30 из 30 баллов на экзамене Монреальской когнитивной шкалы, говорится в записке врача.
Колоноскопия, проведенная прошлым летом, показала, что у президента США дивертикулит – воспаление толстой кишки, сопровождающееся образованием маленьких узелков. Его причиной могут быть частые запоры, заражение глистами или малоподвижный образ жизни. Обычно это заболевание протекает бессимптомно, но может вызывать дискомфорт, а иногда и кровотечение.
Кроме того, Дональд Трамп перенес операцию по удалению катаракты, однако не уточняется, когда именно.
Напомним, ранее стало известно, что в США задержали «Мистера Сатану» , угрожавшего убийством Трампа и Маску.