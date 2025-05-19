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Результаты выборов в Румынии и взрывы в Украине: главные новости ночи 19 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 мая 2025 года:
Поклонник Трампа проиграл выборы: президентом Румынии станет проевропейский кандидат Никушор Дан Читать далее –>
Зеленский поздравил проевропейского кандидата с победой на выборах президента Румынии Читать далее –>
Пророссийский кандидат Симион проиграл выборы в Румынии и признал победу соперника Читать далее –>
Ночью 19 мая российские беспилотники атаковали Украину: где звучали взрывы Читать далее –>
В Черкассах ночью прогремели взрывы Читать далее –>