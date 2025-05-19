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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2773
Время на прочтение
1 мин

Результаты выборов в Румынии и взрывы в Украине: главные новости ночи 19 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг Румынии

Флаг Румынии

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 мая 2025 года:

  • Поклонник Трампа проиграл выборы: президентом Румынии станет проевропейский кандидат Никушор Дан Читать далее –>

  • Зеленский поздравил проевропейского кандидата с победой на выборах президента Румынии Читать далее –>

  • Пророссийский кандидат Симион проиграл выборы в Румынии и признал победу соперника Читать далее –>

  • Ночью 19 мая российские беспилотники атаковали Украину: где звучали взрывы Читать далее –>

  • В Черкассах ночью прогремели взрывы Читать далее –>

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