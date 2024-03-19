Результаты заседания "Рамштайн-20": Умеров сообщил о плане на 2024 год, фортификациях и усилении ПВО

Министр рассказал о важной встрече в Висбадене с военным руководством ключевых стран-партнеров.

По результатам заседания "Рамштайн-20" стало известно, что Украина получит больше боеприпасов и ракет для ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Он рассказал о презентации плана на 2024 год и озвученных критических потребностях украинских Сил обороны.

"Сегодня у нашей команды была отдельная встреча с секретарем Остином и генералом Брауном. Обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения", – отметил он.

Украинская делегация обсудила свой план на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойных средств поражения.

"Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору", – добавил Умеров.

Министр обороны Украины выразил благодарность немецкому коллеге.

"ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает УАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наше общая задача – обеспечить преимущество Украины в воздухе", – сказал Умеров.

По его словам, помочь закрыть наше небо должны также F16.

"Мы активно работаем со всеми привлеченными партнерами: США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее", – добавил он.

Напомним, 19 марта в Германии, в городе Рамштайн-Мизенбах, на базе Воздушных сил США "Рамштайн" " началась 20-я встреча Контактной группы по обороне Украины.

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