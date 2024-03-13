РФ активизировала информационную операцию "Перун" перед выборами: в ГУР раскрыли детали

Российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной войны "Перун".

Об этом сообщает ГУР.

Как пояснили в разведке, операция направлена на дестабилизацию политической ситуации в Украине и странах Запада и создать условия для решения задач так называемой СВО. Проведение операции "Перун" также проходит на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов России.

Для операции россияне, в частности, предпринимали следующие мероприятия:

по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций.

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распространение в медиапространстве дезинформации о якобы «нормализации жизни» на порабощенных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ.

формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и т.д.

"По российской методической спецслужбе Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом как уже давно известные, так и только выдуманные фейковые нарративы: о якобы планировании государственного переворота в Киеве, обвинениях Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе", — говорится в сообщении.

Пик так называемой операции предположительно состоится в день так называемых выборов президента РФ.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска столкнулись с необычной проблемой из-за активной пропаганды в РФ.

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