РФ активизировалась в Беларуси: в Барановичи прилетели первые с августа 2023 года вертолеты — Гаюн

В августе 2023 года Россия вывела свою вертолетную группировку из Беларуси.
В субботу, 25 мая, на белорусский аэродром "Барановичи" прилетели первые с августа 2023 года российские вертолеты.
Об этом сообщает мониторинговый телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".
По их информации, прилетели вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ из Сещи (РФ).
"Это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси в августе 2023 года", — подчеркнули в сообщении.
В настоящее время на аэродроме в Барановичах постоянно находятся:
- два разведывательных самолета Су-24МР,
- по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ПКС РФ,
- один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 ПКС РФ.
- Также на аэродроме "Лида" присутствует самолет Ил-22ПП ПКС РФ.
"Еще два истребителя ПКС РФ, прилетавших для сопровождения бортов-близнецов Путина, покинули Беларусь вместе с самолетами Путина ночью 25 мая", — отметили авторы паблика.
Напомним, белорусский эксперт Сергей Бульба предположил, зачем Путин привез Януковича в Лукашенко.
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