РФ активизировалась в Беларуси: в Барановичи прилетели первые с августа 2023 года вертолеты — Гаюн

В августе 2023 года Россия вывела свою вертолетную группировку из Беларуси.

В субботу, 25 мая, на белорусский аэродром "Барановичи" прилетели первые с августа 2023 года российские вертолеты.

Об этом сообщает мониторинговый телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".

По их информации, прилетели вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ из Сещи (РФ).

"Это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси в августе 2023 года", — подчеркнули в сообщении.

В настоящее время на аэродроме в Барановичах постоянно находятся:

два разведывательных самолета Су-24МР,

по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ПКС РФ,

один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 ПКС РФ.

Также на аэродроме "Лида" присутствует самолет Ил-22ПП ПКС РФ.

"Еще два истребителя ПКС РФ, прилетавших для сопровождения бортов-близнецов Путина, покинули Беларусь вместе с самолетами Путина ночью 25 мая", — отметили авторы паблика.

Напомним, белорусский эксперт Сергей Бульба предположил, зачем Путин привез Януковича в Лукашенко.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.