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- Мир
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РФ атаковали "добрые" ракеты: Белгород разрывают взрывы, над ТЭЦ извергся "вулкан" (видео)
В Белгороде прогремели взрывы. Местные власти пока молчат о попадании.
В российском Белгороде раздалась серия взрывов. Местные жители сообщают об атаке, дыме над городом и перебоях со светом и водоснабжением.
Об этом пишет Exillenova+.
Очевидцы начали публиковать сообщения о столбе дыма, который видно из разных районов Белгорода. Местные власти объявили ракетную опасность и призвали жителей находиться в укрытиях и не покидать безопасные места.
Впоследствии появились сообщения о поражении завода «Энергомаш».
Справка: завод «Энергомаш» в России (в частности, предприятие в Белгороде) специализируется на изготовлении металлоконструкций, котельного оборудования и другой продукции, имеющей стратегическое значение для энергетического сектора.
Напомним, в российском Тольятти (Самарская область) беспилотники атаковали крупное химическое предприятие «КуйбышевАзот». После ударов на территории завода возник пожар, а над городом поднялись густые столбы черного дыма.
Еще раньше дроны также атаковали «КуйбышевАзот». Фиксировали взрывы и пожар.