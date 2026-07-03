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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2013
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковали "добрые" ракеты: Белгород разрывают взрывы, над ТЭЦ извергся "вулкан" (видео)

В Белгороде прогремели взрывы. Местные власти пока молчат о попадании.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Белгороде атакован стратегический завод

В Белгороде атакован стратегический завод

В российском Белгороде раздалась серия взрывов. Местные жители сообщают об атаке, дыме над городом и перебоях со светом и водоснабжением.

Об этом пишет Exillenova+.

Очевидцы начали публиковать сообщения о столбе дыма, который видно из разных районов Белгорода. Местные власти объявили ракетную опасность и призвали жителей находиться в укрытиях и не покидать безопасные места.

Впоследствии появились сообщения о поражении завода «Энергомаш».

Справка: завод «Энергомаш» в России (в частности, предприятие в Белгороде) специализируется на изготовлении металлоконструкций, котельного оборудования и другой продукции, имеющей стратегическое значение для энергетического сектора.

Напомним, в российском Тольятти (Самарская область) беспилотники атаковали крупное химическое предприятие «КуйбышевАзот». После ударов на территории завода возник пожар, а над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Еще раньше дроны также атаковали «КуйбышевАзот». Фиксировали взрывы и пожар.

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Дата публикации
Количество просмотров
2013
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