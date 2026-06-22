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РФ атакует мощный торнадо — смерч сносит крыши, уничтожает авто, обрывает провода (фото, видео)
Сегодня природа находится не на стороне РФ. На Свердловскую область обрушился мощный торнадо. Смерс двигается на Нижний Тагил.
Пока российская ПВО пытается отбивать атаки беспилотников, в тылу страны-агрессорки разыгралась непогода. Свердловскую область России атакует разрушительный смерч, оставляющий после себя значительные разрушения в нескольких населенных пунктах.
Об этом массово сообщают местные паблики и российские СМИ.
Больше всего от удара стихии пострадали города с красноречивыми названиями Кушва и Новая Ляля.
Мощные вихри воздуха срывали кровли из жилых домов, крушили автомобили, выкорчевывали деревья и массово обрывали линии электропередач. В результате волны стихии десятки частных и многоквартирных домов остались без крыш, а целые районы погрузились в темноту из-за обесточивания.
По предварительным данным, торнадо не остановился и продолжает свое движение в направлении города Нижний Тагил.
Местные жители публикуют в соцсетях кадры огромных вихрей и подсчитывают первые убытки, сетуя, что на этот раз «камни с неба» прилетели в виде аномальной для этих широт погоды.
Напомним, ранее редкий торнадо унес жизни мужчины. Речь идет о смерче, атаковавшем пригород Парижа. Власти сообщают об одном погибшем.