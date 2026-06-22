РФ атакует мощный торнадо — смерч сносит крыши, уничтожает авто, обрывает провода (фото, видео)

Торнадо в РФ

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Пока российская ПВО пытается отбивать атаки беспилотников, в тылу страны-агрессорки разыгралась непогода. Свердловскую область России атакует разрушительный смерч, оставляющий после себя значительные разрушения в нескольких населенных пунктах.

Об этом массово сообщают местные паблики и российские СМИ.

Больше всего от удара стихии пострадали города с красноречивыми названиями Кушва и Новая Ляля.

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Торнадо в РФ

Мощные вихри воздуха срывали кровли из жилых домов, крушили автомобили, выкорчевывали деревья и массово обрывали линии электропередач. В результате волны стихии десятки частных и многоквартирных домов остались без крыш, а целые районы погрузились в темноту из-за обесточивания.

Смерч в РФ

По предварительным данным, торнадо не остановился и продолжает свое движение в направлении города Нижний Тагил.

Местные жители публикуют в соцсетях кадры огромных вихрей и подсчитывают первые убытки, сетуя, что на этот раз «камни с неба» прилетели в виде аномальной для этих широт погоды.

Торнадо в РФ

Напомним, ранее редкий торнадо унес жизни мужчины. Речь идет о смерче, атаковавшем пригород Парижа. Власти сообщают об одном погибшем.

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