РФ будет обстреливать порты: посол Украины в Турции – о возможном новом формате "зернового соглашения"

Россия, выйдя из "зернового соглашения", заявила, что не гарантирует безопасность. А это значит, что оккупанты будут обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли... Однако Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков.

Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднарь в эфире телемарафона.

"В чем есть риск? Он, возможно, не будет реализован в таком же объеме, как россияне угрожают, но угроза остается и это влияет на шипинговые компании, на страхование и так далее", — отметил он.

В то же время, Боднар сообщил, что Украина со своей стороны также создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков, однако есть условия.

"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски. Конечно, здесь должна быть ответственность международного сообщества. Чтобы с одной стороны помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой стороны оказывать давление на Россию для того, чтобы предотвратить ее возможные атаки", — добавил он.

Ранее украинский президент обратился к президенту Турции Эрдогану и ООН.

Реджеп Эрдоган в свою очередь пообещал обсудить этот вопрос с Путиным.

В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зернового соглашения" дорого ей обойдется. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала циничным прекращение "зернового соглашения" Москвой и осудила действия Кремля.