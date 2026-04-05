РФ будет сотрудничать с Китаем

Китай выразил готовность продолжать сотрудничество с Россией в рамках Совбеза ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Reuters.

Как заявили в КНР, такое сотрудничество преследует цель «деэскалации» ситуации на Ближнем Востоке.

Ключевые тезисы заявления Китая

Ван И подчеркнул, что основным путем решения проблем судоходства в Ормузском проливе является скорейшее достижение соглашения о прекращении огня. Он добавил, что Пекин неизменно выступает за политическое урегулирование конфликтов из-за диалога и переговоров.

Этот разговор состоялся накануне голосования в Совете Безопасности ООН на следующей неделе по поводу резолюции Бахрейна о защите коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива.

«Как постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия должны соблюдать объективный и сбалансированный подход, стремясь получить более широкое понимание и поддержку со стороны международного сообщества», — цитирует слова Ван И Министерство иностранных дел КНР.

«Агрессия США»: что заявили в России

В заявлении МИД РФ отмечено, что министры обсудили пути быстрого прекращения огня и «запуска политико-дипломатического диалога».

«Было выражено удовлетворение совпадением подходов России и Китая по большинству вопросов мировой повестки дня, включая ситуацию вокруг Ирана, связанную с неспровоцированной агрессией США и Израиля против этой страны», — говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, Иран выдвинул условие для открытия Ормузского пролива. Там угрожают длительной блокировкой пролива и требуют военных репараций.

Ранее украинские эксперты отмечали, что РФ полностью причастна к подготовке ударов Ирана по базам США.