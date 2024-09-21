РФ будет "спасать" некоторых иностранцев от тлетворного влияния: утвержден список "аморальных" стран

Чтобы получить поддержу, иностранные граждане должны разделять традиционные российские ценности и переехать жить в РФ.

Правительство РФ утвердило список государств, которые "навязывают гражданам деструктивные неолиберальные идеологические установки", противоречащие российским "духовным скрепам".

Текст распоряжения был опубликован на правительственном сайте РФ.

В списке "аморальных" стран – 47 государств и территорий, большинство из которых ранее признали в РФ "недружественными".

Из стран ЕС в него ожидаемо не попали Словакия и Венгрия, а из стран НАТО – Турция. В список также не включили четыре страны-кандидата в члены Евросоюза: Боснию и Герцеговину, Грузию, Молдову и Сербию.

Кроме стран ЕС и НАТО в список попали Украина, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Микронезия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Сан-Марино, Монако, Лихтенштейн, Багамские острова, Андорра и Великобритания со всеми заморскими территориями. Также в перечне указан Тайвань как часть Китая, хотя КНР в список не входит.

Перечень утвержден в соответствии с указом Путина "об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно этому указу, если такие "правильные" иностранцы захотят переехать в Россию, они смогут получить вид на жительство по упрощенной процедуре, без необходимости учить русский язык, историю и законы РФ, и вне установленных квот на прием мигрантов.

Напомним, Россия пригрозила Молдове "вовлечением в конфликт" из-за украинских самолетов F-16. Пресс-секретарь российского МИД заявила, что в Молдове происходит "процесс милитаризации".

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