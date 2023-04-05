"РФ будет усиливать сотрудничество с Зимбабве, а Сирия — надежный союзник": главные заявления Путина в Кремле

Конечно, Путин не обошел сложные дипломатические отношения с США и страной ЕС, назвав их "кризисными".

В среду, 5 апреля, российский диктатор Владимир Путин вручил в Кремле верительные грамоты послам зарубежных стран. В ходе этого он заявил, что Россия не собирается изолироваться от мира и будет усиливать сотрудничество со всеми странами Африки.

ТСН.ua собрал главные заявления российского преступника.

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Конечно, Путин не обошел сложные дипломатические отношения с США и страна ЕС из-за якобы "геополитического противостояния Европы с РФ". Он, как всегда, обвинил Вашингтон в Майдане 2014, что якобы привело к войне в Украине, а Запад в "поддержке киевского режима".

"Отношения ЕС и России сильно деградировали, ЕС инициировал геополитическое противостояние с Россией. РФ надеется, что отношения с ЕС будут возобновляться".

Отношения РФ и США переживают глубокий кризис. Поддержка Вашингтоном госпереворота в Киеве в 2014 г. привела к деградации отношений между РФ и США. Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка госпереворота в Киеве в 2014 г. привела к сегодняшнему конфликту в Украине;

РФ всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения, будет делать так и дальше.

Путин, развязавший войну в Украине, заявил, что "РФ не имеет предвзятых или враждебных намерений в какие-либо страны мира". А также, что:

"Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться;

РФ будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику;

Путин отметил особое положение РФ как самобытного государства-цивилизации".

Также Путин порадовался углублению сотрудничества между РФ и Зимбабве, а Сирию назвал "надежный партнер и союзник РФ". Кроме того, российский диктатор заявил, что:

"Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении после землетрясений, а также в нормализации обстановки в целом;

РФ намерена углублять сотрудничество с Зимбабве, в том числе развивать промышленную кооперацию;

Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному развитию Абхазии".

Напомним, бывший офицер спецслужб РФ рассказал тайны жизни Путина. Детальнее по этой ссылке.

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